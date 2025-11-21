Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.0 комментариев
«Панцирь-СМД-Е» стал главным хитом выставки в Дубае
Зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» и опорно-пусковая установка «Джигит» вызвали наибольший интерес посетителей на стенде холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) на Международной выставке Dubai Airshow 2025, сообщили в холдинге.
На выставке Dubai Airshow 2025 экспозицию холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в «Ростех», посетило несколько тысяч человек, сообщает ТАСС.
Представители холдинга отметили, что главный интерес публики и представителей СМИ вызвали зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» и опорно-пусковая установка «Джигит».
Помимо этих моделей посетители ознакомились с переносным зенитным ракетным комплексом «Верба», современной системой контроля воздушного пространства и авиационной управляемой ракетой «Х-БПЛА». В рамках выставки представители холдинга также провели встречи с зарубежными партнерами, обсуждая возможное сотрудничество и перспективы экспорта российских оборонных технологий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные эксперты отметили высокое качество полностью российского УТС-800 на выставке Dubai Airshow.
Многие зарубежные гости проявили интерес к боевому опыту российских беспилотников Supercam.
Концерн «Калашников» представил зарубежным журналистам новейшие разработки «Скат 350М» и «Куб-2Э».