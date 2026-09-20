Голосование на выборах в Госдуму России началось в КНДР

Tекст: Антон Антонов

Голосование проходит на территории посольства России в Пхеньяне и в генеральном консульстве в Чхонджине, передает ТАСС.

Одновременно организовано выездное голосование в городе Расоне для российских сотрудников совместного предприятия «Расонконтранс».

«Сегодня, в воскресенье 20 сентября, в восемь утра на территории КНДР начались выборы депутатов Государственной думы девятого созыва», – рассказал Топеха.

Он отметил, что голосование идет в штатном режиме и уже есть первые проголосовавшие. По его словам, корейская сторона оказывает все необходимое содействие в организации избирательного процесса.

В списки избирателей в Пхеньяне включены 95 граждан России. Участки будут работать до 20.00 по местному времени (14.00 мск). В голосовании также участвуют российские туристы, находящиеся в КНДР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу к 3.00 мск достигла 44,58%.

В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей. В России голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.