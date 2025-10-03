В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.30 комментариев
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой верифицированный список из 56 политзаключенных, находящихся на Украине, передает ТАСС.
В их отношении чаще всего применялась статья 111 УК Украины о госизмене. Кузнецов отметил, что основная часть политзаключенных – мужчины, а больше всего обращений поступает из Днепропетровской области, куда, по его словам, сотрудники СБУ вывозили жителей Донбасса.
Обращения составляются на основании сообщений от родственников заключенных и данных из украинской судебной системы. Кузнецов добавил, что такие списки формируются и передаются омбудсмену каждую неделю.
Он подчеркнул, что работа по верификации данных продолжается для будущих обменов, и призвал родных политзаключенных обращаться к нему через Telegram.
В рамках стамбульских договоренностей, достигнутых в июле, Россия и Украина уже произвели обмен: возвращены 185 российских военных, а также 20 гражданских лиц, которых удерживали на Украине.
Взамен переданы 185 пленных украинских военнослужащих. Кузнецов сообщил, что Москва и Киев располагают предварительным списком гражданских лиц для последующих обменов. Он напомнил, что его аппарат взаимодействовал с украинским омбудсменом Лубинцом, посещая пленных перекрестно.
По данным штаба Захара Прилепина, на Украине остаются до 13 тысяч политзаключенных и гражданских пленных. С 2022 года открыто более 180 тыс. уголовных дел, значительная часть которых касается политически мотивированных преследований, в том числе за поддержку России. Эти сведения основаны на исследовании рабочей группы под руководством бывшего политзаключенного Павла Волкова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный «Клуб народного единства» впервые представил перечень задержанных и осужденных на Украине за политическую или религиозную деятельность, который включает известных личностей.
Верифицированный список из восьми политзаключенных на Украине был сформирован по инициативе штаба Прилепина и направлен Татьяне Москальковой. Татьяна Москалькова призвала все страны мира решительно осудить преступные действия украинских властей по отношению к российским военнопленным.