Депутат Кузнецов направил Москальковой список политзаключенных на Украине

Депутат Кузнецов передал Москальковой верифицированный перечень политзаключенных, находящихся на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов передал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой верифицированный перечень политзаключенных, находящихся в заключении на Украине.

В письме Кузнецов сообщил, что команда Захара Прилепина приступила к подготовке подобных списков для последующего освобождения гражданских заключенных.

«В целях продолжения и развития практики освобождения гражданских заключенных на Украине команда Прилепина приступила к подготовке верифицированных списков, содержащих информацию по обвиняемым в содействии Вооруженным силам Российской Федерации лицам», – говорится в письме депутата Москальковой.

В составлении справок о заключенных принимали участие эксперты, анализировавшие данные судебной системы Украины. Депутат уточнил, что формирование списков происходит на основе обращений родственников и сведений из украинских судов. К обращению приложен перечень из восьми человек.

Кузнецов также отметил, что такие списки будут появляться и направляться Москальковой еженедельно. Связаться с парламентариями родственники могут через специализированный Telegram-бот.

Ранее источник ТАСС сообщал, что Москва и Киев договорились проводить обмены не только военными, но и гражданскими лицами. По данным Кузнецова, предварительный список для обмена уже есть, а в 2023 году он взаимодействовал с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по вопросу обмена пленными.

По оценкам штаба Прилепина, на Украине остаются до 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных, а с 2022 года открыто более 180 тыс. уголовных дел, значительная часть которых касается преследования за пророссийскую позицию.

