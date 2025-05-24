Прилепин сообщил о 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных на Украине

Прилепин: Порядка 13 тыс. политзаключенных и пленных остались на Украине

Tекст: Ирма Каплан

Почти 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении на Украине, заявил Прилепин ТАСС.

«Жуткие цифры: еще порядка 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении», – сказал Прилепин.

Он добавил, что эти цифры остаются неизменными, несмотря на обмены.

По словам Прилепина, его штаб два года боролся за пророссийских политических заключенных и поднимал вопрос о практике их обмена. Штаб ведет работу по составлению списка гражданских пленных на основе обращений родственников и аналитики судебной системы Украины.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поздно вечером 23 мая борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

До этого Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.