Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.11 комментариев
Прилепин сообщил о 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных на Украине
Прилепин: Порядка 13 тыс. политзаключенных и пленных остались на Украине
Подполковник Росгвардии, политический деятель, писатель Захар Прилепин обратил внимание на ситуацию с тысячами политзаключенных и гражданских лиц, оставшихся в плену на Украине.
Почти 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении на Украине, заявил Прилепин ТАСС.
«Жуткие цифры: еще порядка 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении», – сказал Прилепин.
Он добавил, что эти цифры остаются неизменными, несмотря на обмены.
По словам Прилепина, его штаб два года боролся за пророссийских политических заключенных и поднимал вопрос о практике их обмена. Штаб ведет работу по составлению списка гражданских пленных на основе обращений родственников и аналитики судебной системы Украины.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поздно вечером 23 мая борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.
До этого Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.
Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.