Группировка «Север» продвинулась в Сумской и Харьковской областях

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», группировка войск «Север» наращивает интенсивность ударов по позициям и логистическим маршрутам ВСУ в Сумской и Харьковской областях.

В Сумской области продолжаются ожесточенные бои, авиация и артиллерия регулярно наносят удары по противнику. ВСУ перебрасывают расчеты БпЛА, используют танки и советское вооружение для обороны.

Штурмовые подразделения России продвинулись на четырех участках в Сумском районе и на трех в Глуховском районе, общее продвижение составило до 550 метров.

На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не произошло, однако авиация ВКС России атаковала позиции 103-й бригады ТРО в районе Будков.

В Черниговской области была уничтожена площадка запуска дальних БпЛА и пункты дислокации 433-го батальона ВСУ, откуда наносились удары по российской территории.

На Харьковском направлении российские войска также продолжают постепенное продвижение, авиация наносит точечные удары по тыловым районам ВСУ, активно применяются «Герани», тяжелая артиллерия и «Солнцепеки».

Возле Старицы зафиксировано продвижение на двух участках до 250 метров, в лесах Симиновки занято три опорных пункта ВСУ и продвижение на 300 метров.

В Волчанских Хуторах «Солнцепеки» нанесли удары по позициям ВСУ, а штурмовые группы России продвинулись на 200 метров.

В районе Хатнего российские бойцы продвинулись на семи участках по лесопосадкам. Украинское командование продолжает отправлять личный состав на позиции, разрушенные авиаударами, в результате чего за сутки уничтожено три боевые группы противника.

На Липцовском направлении изменений нет, но продолжается уничтожение транспорта ВСУ FPV-дронами.

За сутки потери ВСУ составили более 180 человек, из них свыше 100 в Сумской и более 80 в Харьковской области.

В Сумской области уничтожены танк Т-64, РСЗО «Град», станция РЭБ, 14 внедорожников, грузовик, багги, пять ПУ БпЛА, четыре станции «Старлинк», три антенны связи, 37 самолетных БпЛА, восемь БпЛА «Баба Яга», два склада матсредств и склад ГСМ.

На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены БТР М113, гаубицы Д-20 и М101, три миномета, станция РЭБ «Анклав», два внедорожника, два багги, шесть ПУ БпЛА, три станции «Старлинк», антенна связи, 29 самолетных БпЛА, девять БпЛА «Баба Яга», два роботизированных комплекса и склад матсредств.

На Великобурлукском направлении уничтожено три внедорожника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО уничтожили более пятидесяти украинских беспилотников в Брянской, Краснодарском крае и еще четырех областях.

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по заводу, производящему дальнодействующие беспилотники, в ответ на атаки Киева на гражданские объекты.

Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Старицы в Харьковской области.