Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов в России

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает РИА «Новости», мероприятия проходят в режиме видео-конференц-связи. Среди новых объектов – спортивный комплекс «Крымский» в Алуште, который рассчитан на спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и подходит для проведения всероссийских и международных соревнований.

В Улан-Удэ открыт волейбольный центр, предназначенный для разных дисциплин, включая волейбол сидя и занятия для глухих, а также для массового посещения. Центр способен вместить до 90 спортсменов одновременно. В Ижевске начал работу дворец единоборств, где будут тренироваться и соревноваться представители многих видов спорта – от бокса и тхэквондо до самбо, карате, дзюдо и групповых игровых видов спорта.

Президент также примет участие в открытии Центра развития футбола в Казани, предназначенного для учебно-тренировочного процесса, восстановления и реабилитации спортсменов. Строительство центра идет поэтапно, завершение третьей очереди планируется на 2026 год. В Оренбурге открыта Академия настольного тенниса, где смогут постоянно проживать и заниматься дети с семи лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Последним объектом, участие в открытии которого принимает Путин, стал спортивно-концертный комплекс «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» в Самаре. Комплекс полностью приспособлен для людей с инвалидностью и создан как площадка для тренировок и соревнований по самым разным видам спорта – от хоккея и фигурного катания до бадминтона и настольного тенниса.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг прибыл в Самару, где выступит на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава».

В сентябре Путин посетил Самару для обсуждения развития двигателестроения и посещения крупного предприятия отрасли.