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Путин поручил отчислять 10% проката зарубежных мультфильмов на российскую анимацию
Правительство должно проработать механизм, по которому 10% сборов от проката иностранных мультфильмов направят на поддержку отечественной анимации.
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Федеральному фонду поддержки отечественной кинематографии проработать механизм отчисления 10% средств от проката зарубежных анимационных фильмов на финансирование российских. Согласно опубликованному на сайте Кремля перечню поручений, средства должны направляться в фонд для целевого финансирования российских анимационных фильмов.
Поручение также включает разработку механизма, по которому 20% государственного финансирования, выделяемого на поддержку кинематографии, будет идти на создание национальных мультфильмов. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и исполнительный директор фонда Федор Соснов.
Срок выполнения поручения установлен до 30 ноября. Инициатива по отчислению части сборов в поддержку отечественной анимации изначально была предложена председателем совета директоров «Союзмультфильма» Юлианой Слащевой и получила поддержку президента на заседании Совета по культуре и искусству в марте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России планируют утвердить до конца августа список из 100 лучших отечественных и советских фильмов для показа школьникам на уроках.