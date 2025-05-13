Путин поручил отчислять 10% проката зарубежных мультфильмов на российскую анимацию

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Федеральному фонду поддержки отечественной кинематографии проработать механизм отчисления 10% средств от проката зарубежных анимационных фильмов на финансирование российских. Согласно опубликованному на сайте Кремля перечню поручений, средства должны направляться в фонд для целевого финансирования российских анимационных фильмов.

Поручение также включает разработку механизма, по которому 20% государственного финансирования, выделяемого на поддержку кинематографии, будет идти на создание национальных мультфильмов. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и исполнительный директор фонда Федор Соснов.

Срок выполнения поручения установлен до 30 ноября. Инициатива по отчислению части сборов в поддержку отечественной анимации изначально была предложена председателем совета директоров «Союзмультфильма» Юлианой Слащевой и получила поддержку президента на заседании Совета по культуре и искусству в марте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России планируют утвердить до конца августа список из 100 лучших отечественных и советских фильмов для показа школьникам на уроках.