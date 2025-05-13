Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.4 комментария
Путин поручил создать список из 100 лучших фильмов для школ России
Путин распорядился создать перечень из 100 фильмов для показа в школах
До конца августа планируется утвердить список из 100 лучших отечественных и советских фильмов, которые будут демонстрироваться школьникам на уроках, следует их поручений президента России Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин поручил до 30 августа сформировать перечень из 100 лучших российских и советских художественных фильмов для демонстрации в общеобразовательных организациях, следует из поручения на сайте Кремля. Список поручено подготовить Министерству просвещения совместно с Советом при президенте по культуре и искусству.
Кроме того, президент распорядился подготовить предложения по включению в образовательные программы тем, знакомящих учащихся с классическим кинематографом. Ответственными за выполнение назначены министр просвещения Сергей Кравцов и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.
Также опубликовано поручение о переименовании Совета при президенте по культуре и искусству: структура будет преобразована в Совет по культуре, а прежний Совет упразднят. Президент распорядился подготовить соответствующие проекты актов.
В перечень поручений включен пункт о переименовании президентской премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества – она получит новое название: премия в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества.
Путин поручил правительству представить предложения о передаче Министерству культуры полномочий в сфере литературы и издательского дела. Соответствующие предложения должны быть подготовлены в ближайшее время.