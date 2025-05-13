Путин поручил создать список из 100 лучших фильмов для школ России

Путин распорядился создать перечень из 100 фильмов для показа в школах

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил до 30 августа сформировать перечень из 100 лучших российских и советских художественных фильмов для демонстрации в общеобразовательных организациях, следует из поручения на сайте Кремля. Список поручено подготовить Министерству просвещения совместно с Советом при президенте по культуре и искусству.

Кроме того, президент распорядился подготовить предложения по включению в образовательные программы тем, знакомящих учащихся с классическим кинематографом. Ответственными за выполнение назначены министр просвещения Сергей Кравцов и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

На ваш взгляд Какой советский фильм о войне у вас самый любимый? «А зори здесь тихие»

«Белорусский вокзал»

«В бой идут одни старики»

«Иди и смотри»

«Летят журавли»

«Небесный тихоход»

«Они сражались за Родину»

«Судьба человека»

«Торпедоносцы»

«17 мгновений весны»

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Также опубликовано поручение о переименовании Совета при президенте по культуре и искусству: структура будет преобразована в Совет по культуре, а прежний Совет упразднят. Президент распорядился подготовить соответствующие проекты актов.

В перечень поручений включен пункт о переименовании президентской премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества – она получит новое название: премия в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества.

Путин поручил правительству представить предложения о передаче Министерству культуры полномочий в сфере литературы и издательского дела. Соответствующие предложения должны быть подготовлены в ближайшее время.