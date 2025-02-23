Названы условия возвращения зарубежного автопрома в Россию

Мантуров назвал условие возвращения зарубежного автопрома в Россию

Tекст: Ольга Иванова

Иностранные автомобильные компании не смогут вернуться на российский рынок так же легко, как они его покинули, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью журналисту Павлу Зарубину. Мантуров подчеркнул, что ситуация с возвращением иностранных автопроизводителей на российский рынок остается неоднозначной. «Если говорим про автопром, я могу сразу сказать, что здесь ситуация очень неоднозначная, и просто взять и вернуться так, как просто взяли – вышли, уже не получится», – отметил Мантуров.

Первый вице-премьер добавил, что иностранные автопроизводители смогут вернуться на рынок России только при условии, что их филиалы будут работать на всей территории страны, включая новые регионы и Крым. Это условие является ключевым для возвращения зарубежных брендов, в том числе производителей автомобилей.

Кроме того, Мантуров затронул тему возвращения иностранной авиационной техники на российский рынок. Он заявил, что власти будут искать компромисс, чтобы в первую очередь отечественные авиакомпании приобретали российские самолеты по мере их сертификации. «Вы знаете, такого уже точно не будет. Но мы точно найдем решение, компромисс», – сказал Мантуров, отвечая на вопрос о возможном отказе российских авиакомпаний от закупки отечественных самолетов при возвращении на рынок американского авиапроизводителя Boeing.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Ростех начала отгружать серийные двигатели ПД-14 для авиалайнеров МС-21, которые будут эксплуатироваться на внутренних рейсах. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные бренды не смогут вернуться в Россию на прежних условиях из-за изменения экономической обстановки.