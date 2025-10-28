  • Новость часаВенгрия задумалась об альянсе против помощи Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Журналист Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире
    Россия подала заявку на проведение Евро-2032
    Школьников предупредили о притворяющихся учителями мошенниках
    МС-21 с новыми двигателями ПД-14 успешно совершил испытательный полет
    Венгрия задумалась об альянсе против помощи Украине
    Россия заявила о готовности к переговорам с США по вооружениям в космосе
    Начата проработка железной дороги из России во Вьетнам
    В Норвегии назвали место испытания ракеты «Буревестник»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    9 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Сможет ли Ирак заменить России Сирию

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    15 комментариев
    28 октября 2025, 08:28 • Экономика

    Как Китай наращивает вес юаня

    Как Китай наращивает вес юаня
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Пекин стал еще активней продвигать юань на мировой арене. Теперь он предлагает своим должникам переводить долларовые займы в юаневые. Кения уже согласилась на это и сэкономит несколько сотен миллионов долларов. Популярней стали китайские облигации. Каждое новое соглашение увеличивает массу и вес юаня в международном обороте.

    Китай предлагает странам-должникам конвертировать часть долларовых займов в кредиты, номинированные в китайской валюте. Взамен заемщики получают более низкие ставки.

    Например, Кения уже согласовала конвертацию железнодорожных займов и сэкономит на этом 215 млн долларов в год на обслуживании долга. Эфиопия обсуждает перевод части долга перед Китаем из 5,38 млрд долларов в юаневые кредиты.

    Еще один из крупнейших должников Китая в Африке - Замбия - тоже думает о переходе с долларовых займов на юаневские. «Все, что реально снижает долговую нагрузку и экономит деньги, нас, конечно, интересует», - заявил министр финансов Ситумбеко Мусокотване.

    По «кенийской модели» могут пойти также Лаос, Джибути, Конго, Мозамбик и Сенегал, считает Юфана Хуана из Инициативы по исследованиям Китая и Африки (университет Джонса Хопкинса). «Стратегия Китая по переводу долларовых займов в юаневые не является новой, скорее это последовательная долгосрочная политика. В целом экспансия юаня началась в конце 2000-х годов. В 2016 году юань был включен МВФ в корзину специальных прав заимствования (СДР), получив статус свободно используемой валюты. Параллельно Китай создавал и продолжает расширять банковскую сеть и международную платежную систему CIPS. Понятно, что финансовую инфраструктуру необходимо наполнять пользователями, и это решается при помощи реструктуризации долга другим странам», - говорит Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова.

    Это выгодно обеим сторонам. Заемщик снижает риск дефолта, изменяя условия кредитования в лучшую для него сторону, кредитор создает спрос на свою валюту, сохраняет востребованной свои институты, добавляет Гордиенко.

    «Пока США боролись с инфляцией, повышая базовую ставку, Китай удерживал низкие уровни ставок на фоне дефляционных тенденций. Поэтому страны-заемщики получают от Китая более низкие ставки кредитов по сравнению с долларом. Кроме того, развивающиеся рынки получают доступ к более предсказуемому источнику финансирования и возможность гибче реструктурировать долг», - говорит Ерлан Абдикаримов, директор департамента финансового анализа Freedom Finance Global.

    Китай уже сформировал большой круг стран, которые брали у него кредиты, и теперь им всем выгодно реструктурировать долги в юанях. Целых 78 беднейших государств по классификации Всемирного банка должны Китаю около 67 млрд долларов. Если эти кредиты будут переведены в юани под меньшие ставки, это даст этим странам столь нужный бюджетный простор, а Китай при этом ничего не потеряет. Наоборот, доля юаня в мире только вырастет.

    Еще один инструмент Китая для продвижения использования юаня в мире - это конвертация долларовых выпусков облигаций в юаневые и расширение сети своп-линий Народного банка Китая.

    В этом году облигации в юанях впервые разместили Венгрия и Казахстан. Шри-Ланка получила кредит на 500 млн долларов в китайской валюте для строительства автострады, Индонезия готовит первый офшорный выпуск юаневых бумаг.

    К октябрю 2025 года  правительства, госбанки и международные организации привлекли вдвое больше юаней через кредиты и облигации, а именно, около 68 млрд юаней (9,5 млрд долларов), чем за весь 2024 год. А валютные свопы Народный банк Китая имеет примерно с 30 странами. Этот инструмент позволяет проводить расчеты в юанях без участия доллара.

    Задача Китая усилить роль юаня на мировой арене в противовес доллару. Именно поэтому Пекин на сотни миллиардов долларов сократил свои вложения в госдолг США, одновременно продвигая вложения в собственной госдолг.

    «Условия, которые могли бы приблизить Китай к уровню США на долговом рынке , это полная конвертируемость юаня и снятие ограничений на движение капитала, реформа правовой системы и усиление независимости регуляторов, создание прозрачной, конкурентной среды для частных и иностранных участников. Но полное открытие финансового счета может дестабилизировать внутренний рынок, где высок уровень долга и зависимость банков от госфинансирования. Поэтому Китай выбирает постепенный путь - двигается к большей открытости, но избегает шоков», - говорит Абдикаримов.

    Китай по-прежнему сохраняет жесткий контроль над движением капитала, а курс юаня управляется Народным банком Китая. Это ограничивает возможности свободного обращения и делает валюту менее привлекательной для международных инвесторов, особенно для долгосрочных вложений в облигации, добавляет собеседник.

    Вытеснить доллар задача пока непростая. «Но Китай активно стремиться сформировать мультивалютную систему, где юань укрепляет позиции в расчетах и кредитовании, создавая «юаневую зону« влияния, но не претендует на роль единой мировой резервной валюты. Это шаг к более многополярной финансовой архитектуре, где Китай становится одним из центров силы, но не новым гегемоном», - считает Абдикаримов.

    По данным Банка международных расчетов (BIS), мировой оборот юаня вырос до 817 млрд долларов в день, вплотную приблизившись к объемам торгов британским фунтом. Доля китайской валюты в глобальных валютных операциях достигла 8,5%, тогда как в 2022 году она составляла 7%. Для сравнения: фунт снизился с 12,9% до 10,2%. Таким образом, юань уверенно закрепился на пятом месте в мире по объему торгов и сокращает отставание от фунта стерлингов.

    «Каждое новое соглашение о расчетах в юанях, каждая выпущенная облигация увеличивают массу китайской валюты в международном обороте. Это повышает статус юаня. Предложение более выгодных условий позволяет Китаю сформировать экономическое влияние на страну-должника, выстраивать с ним взаимовыгодное сотрудничество с учетом всех обстоятельств взаимодействия»,

    - говорит Михаил Гордиенко.

    Что касается своп-линий, то они обеспечивает доступ к юаням без необходимости покупки валюты на открытом рынке. Подобные соглашения открыты, например, между Народным Банком Китая и ЕЦБ, в рамках который в 2025 году предусматривалось предоставление 350 млрд юаней и 45 млрд евро. «Подобная практика напрямую способствует интернационализации юаня, создает дополнительный официальный канал для его использования в международных расчетах и укрепляя доверие к валюте», - заключает Гордиенко.

    Главное
    «Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы
    Столтенберг рассказал об отказе в помощи Зеленскому в 2022 году
    Орбан заявил о неэффективности санкций против российской нефти
    При опрокидывании плавучего крана в Севастополе погибли два человека
    Американец в TikTok предложил награду за убийство генпрокурора
    Искусственный интеллект Маска раскрыл исторические предпосылки СВО
    МВД: Мошенники готовятся к «черной пятнице»

    Как Китай наращивает вес юаня

    Пекин стал еще активней продвигать юань на мировой арене. Теперь он предлагает своим должникам переводить долларовые займы в юаневые. Кения уже согласилась на это и сэкономит несколько сотен миллионов долларов. Популярней стали китайские облигации. Каждое новое соглашение увеличивает массу и вес юаня в международном обороте. Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев от затопления спасает российская стрессоустойчивость

    Украинская армия нанесла удар по Белгородскому водохранилищу, пытаясь остановить наступление ВС РФ на Волчанск. Но, как полагают эксперты, добиться этим она может лишь незначительного замедления в снабжении войск, что не повлияет на общую ситуацию на фронте. В чем тогда состоял мотив ВСУ при нанесении таких ударов и стоит ли России применить аналогичные методы против Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Польша предложила Украине повоевать в Европе

    Польша призвала ВСУ бить по российским объектам в Европе. С таким заявлением выступил премьер страны Дональд Туск. Диверсия на «Северных потоках» расценивается им как прецедент, дающий право Украине на новые удары такого же плана. В Брюсселе и Киеве эту идею пока не комментируют. Но эксперты отмечают, что у Варшавы есть политические и экономические мотивы подстрекать Киев на удары по ЕС. Ждать ли атак Киева по Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США смирились с мощью Китая

      Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    • Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации