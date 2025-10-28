Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.9 комментариев
Как Китай наращивает вес юаня
Пекин стал еще активней продвигать юань на мировой арене. Теперь он предлагает своим должникам переводить долларовые займы в юаневые. Кения уже согласилась на это и сэкономит несколько сотен миллионов долларов. Популярней стали китайские облигации. Каждое новое соглашение увеличивает массу и вес юаня в международном обороте.
Китай предлагает странам-должникам конвертировать часть долларовых займов в кредиты, номинированные в китайской валюте. Взамен заемщики получают более низкие ставки.
Например, Кения уже согласовала конвертацию железнодорожных займов и сэкономит на этом 215 млн долларов в год на обслуживании долга. Эфиопия обсуждает перевод части долга перед Китаем из 5,38 млрд долларов в юаневые кредиты.
Еще один из крупнейших должников Китая в Африке - Замбия - тоже думает о переходе с долларовых займов на юаневские. «Все, что реально снижает долговую нагрузку и экономит деньги, нас, конечно, интересует», - заявил министр финансов Ситумбеко Мусокотване.
По «кенийской модели» могут пойти также Лаос, Джибути, Конго, Мозамбик и Сенегал, считает Юфана Хуана из Инициативы по исследованиям Китая и Африки (университет Джонса Хопкинса). «Стратегия Китая по переводу долларовых займов в юаневые не является новой, скорее это последовательная долгосрочная политика. В целом экспансия юаня началась в конце 2000-х годов. В 2016 году юань был включен МВФ в корзину специальных прав заимствования (СДР), получив статус свободно используемой валюты. Параллельно Китай создавал и продолжает расширять банковскую сеть и международную платежную систему CIPS. Понятно, что финансовую инфраструктуру необходимо наполнять пользователями, и это решается при помощи реструктуризации долга другим странам», - говорит Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова.
Это выгодно обеим сторонам. Заемщик снижает риск дефолта, изменяя условия кредитования в лучшую для него сторону, кредитор создает спрос на свою валюту, сохраняет востребованной свои институты, добавляет Гордиенко.
«Пока США боролись с инфляцией, повышая базовую ставку, Китай удерживал низкие уровни ставок на фоне дефляционных тенденций. Поэтому страны-заемщики получают от Китая более низкие ставки кредитов по сравнению с долларом. Кроме того, развивающиеся рынки получают доступ к более предсказуемому источнику финансирования и возможность гибче реструктурировать долг», - говорит Ерлан Абдикаримов, директор департамента финансового анализа Freedom Finance Global.
Китай уже сформировал большой круг стран, которые брали у него кредиты, и теперь им всем выгодно реструктурировать долги в юанях. Целых 78 беднейших государств по классификации Всемирного банка должны Китаю около 67 млрд долларов. Если эти кредиты будут переведены в юани под меньшие ставки, это даст этим странам столь нужный бюджетный простор, а Китай при этом ничего не потеряет. Наоборот, доля юаня в мире только вырастет.
Еще один инструмент Китая для продвижения использования юаня в мире - это конвертация долларовых выпусков облигаций в юаневые и расширение сети своп-линий Народного банка Китая.
В этом году облигации в юанях впервые разместили Венгрия и Казахстан. Шри-Ланка получила кредит на 500 млн долларов в китайской валюте для строительства автострады, Индонезия готовит первый офшорный выпуск юаневых бумаг.
К октябрю 2025 года правительства, госбанки и международные организации привлекли вдвое больше юаней через кредиты и облигации, а именно, около 68 млрд юаней (9,5 млрд долларов), чем за весь 2024 год. А валютные свопы Народный банк Китая имеет примерно с 30 странами. Этот инструмент позволяет проводить расчеты в юанях без участия доллара.
Задача Китая усилить роль юаня на мировой арене в противовес доллару. Именно поэтому Пекин на сотни миллиардов долларов сократил свои вложения в госдолг США, одновременно продвигая вложения в собственной госдолг.
«Условия, которые могли бы приблизить Китай к уровню США на долговом рынке , это полная конвертируемость юаня и снятие ограничений на движение капитала, реформа правовой системы и усиление независимости регуляторов, создание прозрачной, конкурентной среды для частных и иностранных участников. Но полное открытие финансового счета может дестабилизировать внутренний рынок, где высок уровень долга и зависимость банков от госфинансирования. Поэтому Китай выбирает постепенный путь - двигается к большей открытости, но избегает шоков», - говорит Абдикаримов.
Китай по-прежнему сохраняет жесткий контроль над движением капитала, а курс юаня управляется Народным банком Китая. Это ограничивает возможности свободного обращения и делает валюту менее привлекательной для международных инвесторов, особенно для долгосрочных вложений в облигации, добавляет собеседник.
Вытеснить доллар задача пока непростая. «Но Китай активно стремиться сформировать мультивалютную систему, где юань укрепляет позиции в расчетах и кредитовании, создавая «юаневую зону« влияния, но не претендует на роль единой мировой резервной валюты. Это шаг к более многополярной финансовой архитектуре, где Китай становится одним из центров силы, но не новым гегемоном», - считает Абдикаримов.
По данным Банка международных расчетов (BIS), мировой оборот юаня вырос до 817 млрд долларов в день, вплотную приблизившись к объемам торгов британским фунтом. Доля китайской валюты в глобальных валютных операциях достигла 8,5%, тогда как в 2022 году она составляла 7%. Для сравнения: фунт снизился с 12,9% до 10,2%. Таким образом, юань уверенно закрепился на пятом месте в мире по объему торгов и сокращает отставание от фунта стерлингов.
«Каждое новое соглашение о расчетах в юанях, каждая выпущенная облигация увеличивают массу китайской валюты в международном обороте. Это повышает статус юаня. Предложение более выгодных условий позволяет Китаю сформировать экономическое влияние на страну-должника, выстраивать с ним взаимовыгодное сотрудничество с учетом всех обстоятельств взаимодействия»,
- говорит Михаил Гордиенко.
Что касается своп-линий, то они обеспечивает доступ к юаням без необходимости покупки валюты на открытом рынке. Подобные соглашения открыты, например, между Народным Банком Китая и ЕЦБ, в рамках который в 2025 году предусматривалось предоставление 350 млрд юаней и 45 млрд евро. «Подобная практика напрямую способствует интернационализации юаня, создает дополнительный официальный канал для его использования в международных расчетах и укрепляя доверие к валюте», - заключает Гордиенко.