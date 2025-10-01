Зачем ОПЕК+ обваливает цены на нефть

Tекст: Ольга Самофалова

Нефть на этой неделе начала падать в цене после того, как источники сообщили СМИ о возможном увеличении добычи ОПЕК+ в ноябре. В понедельник Brent подешевела сразу на 3%, во вторник падение продолжилось. В воскресенье, 5 октября, состоится встреча ОПЕК+, на котором будет рассмотрен вариант ускоренного выхода из ограничений и наращивания добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в течение трех месяцев, передает Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.

Кроме того, в конце сентября впервые за последние два с половиной года сырая нефть начала поступать по трубопроводу из Иракского Курдистана в Турцию, на север страны. Это стало возможным благодаря подписанию временного соглашения. Все это напугало рынок избыточным предложением и обвалило цены.

В апреле этого года ОПЕК+ отказалась от своей стратегии защиты цен и перешла к стратегии завоевания доли рынка. После того, как рынок справился с первым повышением добычи, ОПЕК+ уже во второй месяц утроила темпы ежемесячного роста добычи.

«С начала 2025 года стоимость эталонного сорта нефти марки Brent упала на 11,62%. Рост добычи нефти странами ОПЕК+ является одной из основных причин этого падения. Кроме того, рынок видит рост предложения нефти и вне картеля, а также слабый спрос», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Однако решится ли ОПЕК+ на столь сильное сокращение добычи, как пророчат источники Bloomberg, большой вопрос.

В Goldman Sachs в это не верят и полагают, что ОПЕК+ увеличит квоты лишь на 140 тыс. баррелей в сутки в ноябре. Хотя там не исключают и более значительного роста добычи. Источники Reuters говорят, что ОПЕК+ повысит квоты на добычу с ноября на 137 тысяч баррелей в сутки.

«Вероятность того, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу, есть, но я не думаю, что рост будет меньше 500 тыс. баррелей в сутки. Скорее всего, организация оставит объемы сокращения добычи на том же уровне, что и в предыдущем месяце. Либо возьмет паузу на время окончания автомобильного сезона в Северном полушарии вплоть до весны 2026 года, когда стартует новый автомобильный сезон и вырастет спрос. Тогда ОПЕК+ возобновит и рост объемов добычи», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

По крайней мере, на его взгляд, ОПЕК+ придерживалась определенной логики, когда вводила разные темпы роста объемов производства.

Новая политика не случайно стартовала в апреле и продлилась до осени – это период повышенного спроса на топливо благодаря автомобильному сезону. С его завершением логичней было бы сделать паузу на время зимы, считает эксперт, чтобы сильно не обвалить нефтяные цены.

Тем более что вываленная на рынок сырая нефть сейчас появится на рынке в виде нефтепродуктов с определенным лагом, а это может иметь негативный эффект.

«Еще один важный момент, который учитывает ОПЕК+. В предыдущие месяцы увеличения объемов добычи действовала программа компенсации. Это значит, что на рынок выходило в реальности меньше нефти. Но во многих странах, в том числе у России, программа компенсации заканчивается. Это значит, что без всяких согласованных в воскресенье увеличений квот на рынок все равно физически выйдут дополнительные объемы нефти», – поясняет Юшков.

Чернов согласен, что ОПЕК+ скорее «щупает почву». По его словам, в базовом сценарии стоит ожидать небольшой прибавки объема добычи, который можно будет, если что, быстро отменить, но если рынок спокойно их «переварит», то темп роста добычи сохранят. «Если Brent уйдет ниже 60 долларов за баррель, то разумно сделать паузу до весны, когда сезонный спрос обычно растет. Решение, скорее всего, будет прагматичным, так как в картеле смотрят на запасы в ОЭСР, спреды к эталонам и выполнение графиков компенсаций», – полагает Чернов.

Надо понимать, что для членов ОПЕК+ сильный обвал цен – это плохой сценарий. Текущие цены на нефть уже не очень комфортные для них, в том числе для Саудовской Аравии и России, которые верстают свой бюджет ближе к 70 долларам за баррель,

говорит Юшков. Саудиты данные по бюджету не предоставляют, но им, по оценке МВФ, нужна еще более высокая стоимость Brent – в районе 91 доллара за баррель – для сбалансированного бюджета в 2025 году. «У саудитов есть резервы, но длительные цены в диапазоне 60–70 долларов дают дефицит», – говорит Чернов.

Что касается России, то в бюджете 2025 года исходно закладывалась цена на Urals в районе 69,5 доллара за баррель, но фактически летом стоимость Urals держалась в районе 63 рублей за баррель, что существенно давит на нефтегазовые доходы РФ и вынуждает нивелировать дефицит бюджета за счет внутренних заимствований, говорит Чернов.

Экономические факторы тоже говорят в пользу более прагматичного и осторожного подхода ОПЕК+ к росту объемов добычи.

«По моему прогнозу, если в ОПЕК+ ускорят темпы наращивания добычи черного золота, то Brent будет торговаться в коридоре 60–65 долларов в четвертом квартале 2025 года и тяготеть к снижению к его нижней границе. В альтернативном варианте будет возврат к 70 долларам и выше при форс-мажорах или усилении санкций в отношении РФ и ее внешнеторговых партнеров», – заключает Чернов.