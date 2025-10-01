  • Новость часаОрбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС
    Навроцкий отказался перекрывать Балтику из-за слов Зеленского
    Guardian: Политика максимального давления ЕС на Белоруссию не сработала
    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине
    Российские войска подошли к Северску с двух направлений
    Губернатор: Пожар на Ярославском НПЗ не связан с атакой беспилотников
    Bloomberg сообщил о превращении «стены дронов» ЕС в пиар-акцию
    Армия Израиля за два месяца уничтожила более тысячи зданий в Газе
    В США начался шатдаун, ожидаются массовые увольнения госслужащих
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Камчатка-блюз на фоне толп туристов

    Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал, как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    10 комментариев
    1 октября 2025, 11:40 • Экономика

    Зачем ОПЕК+ обваливает цены на нефть

    Зачем ОПЕК+ обваливает цены на нефть
    @ REUTERS/Pavel Mikheyev

    Tекст: Ольга Самофалова

    ОПЕК+ собирается нарастить темпы увеличения добычи нефти, пугают источники западных СМИ. Это грозит обвалом цен на нефть – и рынок уже отреагировал резким их падением. Зачем членам ОПЕК+, в том числе Саудовской Аравии и России, идти на такой рискованный шаг?

    Нефть на этой неделе начала падать в цене после того, как источники сообщили СМИ о возможном увеличении добычи ОПЕК+ в ноябре. В понедельник Brent подешевела сразу на 3%, во вторник падение продолжилось. В воскресенье, 5 октября, состоится встреча ОПЕК+, на котором будет рассмотрен вариант ускоренного выхода из ограничений и наращивания добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в течение трех месяцев, передает Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.

    Кроме того, в конце сентября впервые за последние два с половиной года сырая нефть начала поступать по трубопроводу из Иракского Курдистана в Турцию, на север страны. Это стало возможным благодаря подписанию временного соглашения. Все это напугало рынок избыточным предложением и обвалило цены.

    В апреле этого года ОПЕК+ отказалась от своей стратегии защиты цен и перешла к стратегии завоевания доли рынка. После того, как рынок справился с первым повышением добычи, ОПЕК+ уже во второй месяц утроила темпы ежемесячного роста добычи.

    «С начала 2025 года стоимость эталонного сорта нефти марки Brent упала на 11,62%. Рост добычи нефти странами ОПЕК+ является одной из основных причин этого падения. Кроме того, рынок видит рост предложения нефти и вне картеля, а также слабый спрос», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Однако решится ли ОПЕК+ на столь сильное сокращение добычи, как пророчат источники Bloomberg, большой вопрос.

    В Goldman Sachs в это не верят и полагают, что ОПЕК+ увеличит квоты лишь на 140 тыс. баррелей в сутки в ноябре. Хотя там не исключают и более значительного роста добычи. Источники Reuters говорят, что ОПЕК+ повысит квоты на добычу с ноября на 137 тысяч баррелей в сутки.

    «Вероятность того, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу, есть, но я не думаю, что рост будет меньше 500 тыс. баррелей в сутки. Скорее всего, организация оставит объемы сокращения добычи на том же уровне, что и в предыдущем месяце. Либо возьмет паузу на время окончания автомобильного сезона в Северном полушарии вплоть до весны 2026 года, когда стартует новый автомобильный сезон и вырастет спрос. Тогда ОПЕК+ возобновит и рост объемов добычи», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    По крайней мере, на его взгляд, ОПЕК+ придерживалась определенной логики, когда вводила разные темпы роста объемов производства.

    Новая политика не случайно стартовала в апреле и продлилась до осени – это период повышенного спроса на топливо благодаря автомобильному сезону. С его завершением логичней было бы сделать паузу на время зимы, считает эксперт, чтобы сильно не обвалить нефтяные цены.

    Тем более что вываленная на рынок сырая нефть сейчас появится на рынке в виде нефтепродуктов с определенным лагом, а это может иметь негативный эффект.

    «Еще один важный момент, который учитывает ОПЕК+. В предыдущие месяцы увеличения объемов добычи действовала программа компенсации. Это значит, что на рынок выходило в реальности меньше нефти. Но во многих странах, в том числе у России, программа компенсации заканчивается. Это значит, что без всяких согласованных в воскресенье увеличений квот на рынок все равно физически выйдут дополнительные объемы нефти», – поясняет Юшков.

    Чернов согласен, что ОПЕК+ скорее «щупает почву». По его словам, в базовом сценарии стоит ожидать небольшой прибавки объема добычи, который можно будет, если что, быстро отменить, но если рынок спокойно их «переварит», то темп роста добычи сохранят. «Если Brent уйдет ниже 60 долларов за баррель, то разумно сделать паузу до весны, когда сезонный спрос обычно растет. Решение, скорее всего, будет прагматичным, так как в картеле смотрят на запасы в ОЭСР, спреды к эталонам и выполнение графиков компенсаций», – полагает Чернов.

    Надо понимать, что для членов ОПЕК+ сильный обвал цен – это плохой сценарий. Текущие цены на нефть уже не очень комфортные для них, в том числе для Саудовской Аравии и России, которые верстают свой бюджет ближе к 70 долларам за баррель,

    говорит Юшков. Саудиты данные по бюджету не предоставляют, но им, по оценке МВФ, нужна еще более высокая стоимость Brent – в районе 91 доллара за баррель – для сбалансированного бюджета в 2025 году. «У саудитов есть резервы, но длительные цены в диапазоне 60–70 долларов дают дефицит», – говорит Чернов.

    Что касается России, то в бюджете 2025 года исходно закладывалась цена на Urals в районе 69,5 доллара за баррель, но фактически летом стоимость Urals держалась в районе 63 рублей за баррель, что существенно давит на нефтегазовые доходы РФ и вынуждает нивелировать дефицит бюджета за счет внутренних заимствований, говорит Чернов.

    Экономические факторы тоже говорят в пользу более прагматичного и осторожного подхода ОПЕК+ к росту объемов добычи.

    «По моему прогнозу, если в ОПЕК+ ускорят темпы наращивания добычи черного золота, то Brent будет торговаться в коридоре 60–65 долларов в четвертом квартале 2025 года и тяготеть к снижению к его нижней границе. В альтернативном варианте будет возврат к 70 долларам и выше при форс-мажорах или усилении санкций в отношении РФ и ее внешнеторговых партнеров», – заключает Чернов.

    ВСУ активизировали контратаки возле Константиновки
    Умер раненный при атаке дрона глава совета депутатов Новой Каховки
    Стубб: Трамп в отношениях с Россией перешел от пряника к кнуту
    В ЕС признали неэффективность давления на Белоруссию
    Глава «Космической связи»: Талантливый народ России научился взламывать GPS
    Дуров рассказал о попытке его отравления в 2018 году
    Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 38 человек

    Зачем ОПЕК+ обваливает цены на нефть

    ОПЕК+ собирается нарастить темпы увеличения добычи нефти, пугают источники западных СМИ. Это грозит обвалом цен на нефть – и рынок уже отреагировал резким их падением. Зачем членам ОПЕК+, в том числе Саудовской Аравии и России, идти на такой рискованный шаг? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском

    В ДНР освобожден Кировск – и это не просто один из многочисленных рядовых эпизодов подобного рода. Данный населенный пункт фактически открывает российским войскам дорогу на Красный Лиман. Какой хитростью удалось освободить Кировск и как эта операция вписывается в общий план освобождения северных районов Донбасса? Подробности

    Украина просит у США новое «супероружие»

    США обдумывают возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Как отмечает Владимир Зеленский, подобный шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров. В то же время эксперты считают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Для чего тогда Киев и Вашингтон муссируют эту тему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Камчатка-блюз на фоне толп туристов

      Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал, как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.

      0 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Культ обиженности – путь бесов

      Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

      6 комментариев
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Запад научился генерировать пандемии страха

      Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

      10 комментариев
    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

      Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации