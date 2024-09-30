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Силуанов назвал долю нефтегазовых доходов в бюджете
Силуанов сообщил о снижении доли нефтегазовых доходов в бюджете до 27%
Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете страны в 2025 году составит 27%, что является самым низким показателем за последние годы и свидетельствует о снижении зависимости от нефтегазового сектора.
Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24» отметил, что это значительное сокращение по сравнению с предыдущими годами, когда данный показатель превышал 30%, передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что уменьшение доли нефтегазовых доходов является положительным шагом для страны. Он уточнил, что это свидетельствует об отходе от нефтегазовой зависимости и способствует увеличению устойчивости бюджетной конструкции России.
По словам министра, процесс сокращения доли доходов от нефтегазового сектора будет продолжаться. Это позволит бюджету стать более устойчивым к внешним экономическим колебаниям и снизить уязвимость российской экономики от изменений на мировом рынке нефти и газа.
Ранее Силуанов заявил, что исполнение бюджета России превышает заложенные параметры, экономика развивается повышенными темпами, в том числе благодаря бюджетным стимулам.