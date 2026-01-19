  • Новость часаСуд приостановил работу роддома в Новокузнецке
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2022-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    19 января 2026, 05:45 • Новости дня

    Правительство поддержало законопроект о защите ветеранов СВО от сокращений

    Tекст: Антон Антонов

    Кабинет министров России без замечаний одобрил законопроект, направленный на защиту участников специальной военной операции на Украине от сокращения на работе.

    В отзыве кабмина сказано, что «правительство РФ поддерживает законопроект». Документ предусматривает внесение изменений в статью 179 Трудового кодекса России. Эта статья регулирует предоставление социальных гарантий работникам при сокращении численности или штата, передает ТАСС.

    Сейчас сотрудники, отправляющиеся на военную службу, имеют приостановленный трудовой договор и сохраняют рабочее место с правом вернуться в течение трех месяцев после завершения службы. Новый законопроект предлагает предоставить ветеранам СВО, вернувшимся на прежнюю работу, дополнительное преимущество – право на сохранение рабочего места при сокращении, если их квалификация и производительность не уступают другим сотрудникам.

    Мера распространяется на лиц, принимавших участие в боевых действиях в период мобилизации, военного положения или в военное время. Законопроект может вступить в силу с 1 сентября, если будет принят в нынешней редакции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме подготовили законопроект о защите ветеранов спецоперации на Украине от сокращений.

    18 января 2026, 20:31 • Новости дня
    Пушилин: Российским войскам осталось пройти до Славянска 30 км

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения российских войск после взятия Закотного приблизились к Славянску, расстояние до города составляет примерно 30 км сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    Подразделения Вооружённых сил России после освобождения населённого пункта Закотное приблизились к Славянску, до которого осталось порядка 30 км, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    «Славянское, краснолиманское направление, скажем так. После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров до самого Славянска», – заявил Пушилин.

    По его словам, продвижение российских подразделений продолжается на этом направлении. Пушилин подчеркнул, что освобождение Закотного стало важным этапом в развитии наступления. Ожидается дальнейшее развитие событий в районе Славянска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения освободили сразу два населенных пункта – Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Жовтневое в Запорожской области.

    18 января 2026, 12:45 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, работающим в интересах украинских вооруженных формирований, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что операция была проведена с привлечением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

    В военном ведомстве уточнили: «Поразили предприятия по сборке беспилотных летательных аппаратов, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах противника, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах».

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение подразделениям ВСУ и иностранных наемников в Сумской области. В Харьковской области были поражены подразделения тяжелых механизированных бригад, бригад территориальной обороны и погранслужбы Украины. Потери противника на этих направлениях составили более 175 военнослужащих, 24 автомобиля, пять единиц полевой артиллерии и радиолокационная станция RADA производства Израиля, заявили в Минобороны.

    По данным ведомства, группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции, атаковав части ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике. Противник потерял до 200 военнослужащих, шесть бронированных машин, 19 автомобилей и два склада боеприпасов. В то же время подразделения Южной группировки войск поразили силы ВСУ в Донецкой народной республике, где потери украинских формирований превысили 135 военнослужащих, также уничтожены бронетранспортеры M113 и Stryker производства США, пять боевых бронированных машин и четыре орудия артиллерии, включая две установки Krab польского производства.

    Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю, нанеся удары по силам ВСУ и нацгвардии в Днепропетровской области и ДНР. Потери украинских вооруженных формирований превысили 455 военнослужащих, уничтожены танк, два бронетранспортера, три бронеавтомобиля «Казак», три артиллерийских орудия и радиолокационная станция RADA. Подразделения «Востока» продвинулись вглубь обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, уничтожив более 205 военнослужащих, три бронетранспортера, восемь автомобилей, два орудия и склад материальных средств, уточнили в пресс-службе.

    В сообщении говорится, что группировка «Днепр» атаковала украинские формирования в Запорожской и Херсонской областях, ликвидировав до 40 военнослужащих, боевую машину ЗРК «Оса», четыре автомобиля и склад материальных средств.

    За сутки средствами ПВО сбито шесть управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов HIMARS производства США и 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 778 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 192 танка и других боевых бронированных машин, 1642 боевые машины систем залпового огня, 32 662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 52 152 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Накануне российские подразделения освободили сразу два населенных пункта – Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области, в сводке Минобороны РФ отмечается значительный урон противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Жовтневое в Запорожской области.

    Ранее Южная группировка очистила от противника Закотное в Донецкой народной республике. Всего за неделю войска России освободили пять сел.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    18 января 2026, 08:44 • Новости дня
    Здание ТЦК в Белополье Сумской области уничтожено авиаударом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) уничтожено в Белополье Сумской области, подтверждены потери среди сотрудников, сообщили в российских силовых структурах.

    Здание территориального центра комплектования в Белополье Сумской области было уничтожено в результате авиаудара, передает ТАСС. Российские силовые структуры подтвердили, что в результате удара есть погибшие и раненые среди сотрудников учреждения.

    Ранее неоднократно появлялись сообщения о преступной и насильственной деятельности сотрудников территориальных центров комплектования по отношению к мирным жителям на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами.

    В Херсонской области партизаны сожгли дом сотрудника ТЦК.

    В Тернополе сотрудники ТЦК устроили массовую драку с местными жителями.

    18 января 2026, 07:54 • Новости дня
    ПВО сбила 63 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 63 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    В период с 23.00 мск 17 января до 7.00 мск 18 января наибольшее число БПЛА было сбито над Белгородской областью – 23, еще 13 уничтожили над Брянской областью, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Кроме того, шесть беспилотников были сбиты над Ростовской областью и столько же над Северной Осетией. Четыре БПЛА уничтожили над Астраханской областью, четыре – над Волгоградской. Два беспилотника сбиты над Курской областью, по одному – над Воронежской, Рязанской, Ставропольским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 20.00 до 23.00 мск ПВО сбила 34 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем.

    18 января 2026, 17:09 • Новости дня
    В Нидерландах назвали продолжение военной поддержки Украины преступлением

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продолжающаяся военная поддержка Киева Нидерландами является «отвратительным примером оппортунизма и преступлением», заявил основатель правоконсервативной партии BVNL и бывший депутат парламента страны Вибрен ван Хага.

    Он подчеркнул: «Я считаю это отвратительным примером оппортунизма. И я считаю преступлением, что мы продолжаем поддерживать эту войну. И я думаю, нам не следовало вмешиваться», передает РИА «Новости».

    Ван Хага убежден, что за срывами любых мирных инициатив стоят Евросоюз, генсек НАТО Марк Рютте и сами Нидерланды, тогда как «убийства продолжаются, хотя у нас нет абсолютно никаких причин поддерживать Украину». По мнению политика, министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и Рютте особенно склонны к милитаризму и используют конфликт в своих личных интересах.

    Он считает, что продолжение конфликта является преступлением против человечности, поскольку «никто в здравом уме не хочет войны, если есть шанс ее остановить ради общего блага». Ван Хага уверен, что нынешний курс руководства страны не отражает интересов большинства жителей Нидерландов.

    Ранее власти Нидерландов заявили о праве Киева закупать вооружение в США и других странах на часть европейских кредитных средств.

    В странах Евросоюза возникли разногласия относительно распределения 90 млрд евро на военную помощь на Украине. ЕС согласовал предоставление беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС.

    Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    18 января 2026, 15:55 • Новости дня
    Киевлянам посоветовали искать место для переселения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителям Киева, в чьих домах уже неделю отсутствует отопление, стоит искать место для временного переселения, заявил директор центра исследования энергетики Александр Харченко.

    По его словам, в Киеве жителям домов, где уже неделю нет отопления, рекомендовано искать временное место для проживания, передает ТАСС. Харченко отметил: «Я бы советовал искать, куда временно переселиться. И я надеюсь, что кто-то в городском управлении возьмет на себя смелость сказать то же самое. Если до сих пор не удалось [починить отопление], то возможно, что не удастся в ближайшее время. А это уже реальная угроза».

    Харченко подчеркнул, что ситуация с отсутствием отопления может затянуться, а это уже несет реальную опасность для здоровья жителей. Он выразил надежду, что власти города также признают сложившуюся проблему и дадут жителям четкие рекомендации.

    Мэр Киева Виталий Кличко накануне подтвердил, что в столице без отопления остаются 50 домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу из-за сложной ситуации с отоплением и энергоснабжением.

    В многоэтажных домах Киева начали лопаться трубы отопления из-за отсутствия тепла.

    Президент Украины Владимир Зеленский и Виталий Кличко поспорили из-за энергетического кризиса, который усугубляет положение киевлян.

    18 января 2026, 08:29 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Харьковскую область наемников из Колумбии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ для недопущения утраты позиций перебрасывают на участок Хатнее – Меловое в Харьковской области иностранных наемников из Колумбии, сообщили в российских силовых структурах.

    ВСУ перебрасывают иностранных наемников из Колумбии в Харьковскую область для усиления позиций на участке Хатнее – Меловое, передает ТАСС. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

    По их словам, командование ВСУ направляет наемников для предотвращения потери занимаемых позиций в этом районе. Привлекаются бойцы, которые ранее входили в подразделения, впоследствии расформированные. В частности, речь идет об усилении 1-й отдельной бригады теробороны и других соединений.

    Один из собеседников агентства отметил: «На харьковском направлении для недопущения утраты занимаемых позиций в районе Хатнего – Мелового командование ВСУ усиливает подразделения 1-й отдельной бригады теробороны и других соединений личным составом иностранных наемников (предположительно, из Колумбии), чьи подразделения ранее были расформированы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес заявил о плохом обеспечении колумбийских наемников в рядах ВСУ.

    ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за больших потерь.

    Санчес отметил невыплаты компенсаций семьям погибших колумбийских бойцов.

    18 января 2026, 07:17 • Новости дня
    Здание ТЦК уничтожено авиаударом в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Белополье Сумской области Украины уничтожено здание местного военкомата (территориального центра комплектования), подтверждены потери среди личного состава ТЦК.

    «Подтверждены потери среди личного состава военкомата убитыми и ранеными», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Сумском направлении штурмовые подразделения «Северян» продолжают активное продвижение при поддержке авиации, ударных беспилотников и артиллерии. ВСУ осуществляют перегруппировку и отводят понесшие потери подразделения в тыловые районы.

    В Сумском районе продвижение российских штурмовых групп отмечено на девяти участках фронта, в Краснопольском и Глуховском – на трех участках в каждом, общее продвижение составило до 800 м.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений нет, артиллерия продолжает наносить удары по выявленным целям ВСУ.

    На Харьковском направлении в районах Волчанска и лесных массивах продолжаются ожесточенные бои, российская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы наносят удары по скоплениям ВСУ.

    «Северяне» продвинулись на четырех участках в районе Старицы, экипажи ВКС и расчеты «Солнцепеков» поразили позиции ВСУ. В лесах возле Лимана захвачены два опорных пункта, продвижение составило 550 м. В Волчанских Хуторах занята и закреплена новая позиция, продвижение составило 200 м.

    В районе Меловое-Хатнее продвижение на шести участках составило 700 м, авиация и «Солнцепеки» уничтожили позиции ВСУ в районах Хатнего, Должанки и Григоровки. На Липцовском участке существенных изменений нет, расчеты FPV-дронов нанесли удары по маршрутам снабжения ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    18 января 2026, 19:48 • Новости дня
    Полиция Украины усилила ночные патрули из-за энергокризиса

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские правоохранители переведены на усиленный режим работы, чтобы защитить инфраструктуру и предотвратить кражи на фоне энергетического кризиса, говорится в сообщении Национальной полиции страны.

    Украинская полиция усилила патрулирование, особенно в ночное время, для предотвращения краж и обеспечения порядка в условиях энергетического кризиса, передает ТАСС.

    В сообщении Национальной полиции отмечается: «В условиях чрезвычайной ситуации в энергетике полиция работает в усиленном режиме. В частности, увеличено количество патрулей, которые будут нести службу, в том числе в ночное время».

    Главными задачами патрулей названы поддержание публичного порядка, предотвращение воровства и других правонарушений, а также исключение угроз для людей и ключевых объектов инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу из-за сложной ситуации с отоплением и энергоснабжением.

    Директор центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что жителям Киева, в чьих домах уже неделю отсутствует отопление, стоит искать место для временного переселения.

    18 января 2026, 17:59 • Новости дня
    В Сумах обесточили большинство объектов водоканала

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Сумы на севере Украины большая часть объектов «Горводоканала» осталась без электричества из-за серьезных перебоев в энергоснабжении.

    Большинство объектов водоканала в Сумах на севере Украины оказались без электроснабжения, передает РИА «Новости».

    Мэр города Александр Лысенко сообщил, что с 15.00 по местному времени коммунальное предприятие «Горводоканал» лишилось электроэнергии из-за масштабных перебоев. По его словам, это привело к остановке работы большинства объектов, ответственных за водоснабжение города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу на фоне продолжающегося энергетического кризиса. В Киеве и ряде городов Киевской области оказалась наибольшая в стране продолжительность отключений электричества после наступления морозов.

    18 января 2026, 11:55 • Новости дня
    Киевляне жгли елки на улицах из-за отсутствия отопления

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевляне разжигают костры из выброшенных новогодних елок, чтобы согреться в условиях недельного отсутствия отопления, сообщило украинское издание «Страна».

    Жители Киева вынуждены были разжигать костры из выброшенных новогодних елок на улицах, чтобы согреться из-за отсутствия отопления, передает ТАСС. В частности, костер был замечен в районе Теремки на южной окраине города, где у горящих елок собрались более десяти человек.

    Сотни домов в Киеве уже больше недели остаются без отопления, что создает серьезные трудности для местных жителей. Проблемы с электроснабжением и отоплением в столице и области начались еще в конце 2025 года после повреждений объектов энергетики.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее призвал жителей по возможности покинуть город из-за перебоев с тепло- и электроснабжением. По его словам, на тот момент половина многоквартирных домов была без отопления. 13 января Кличко отметил, что ситуация с электроснабжением ухудшилась и дефицит затронул даже критические объекты инфраструктуры. Он подчеркнул, что столь тяжелая ситуация в энергетике возникла впервые с февраля 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Кличко призвал жителей города покинуть столицу на фоне энергетического кризиса.

    В киевских многоэтажках начали лопаться трубы отопления из-за перебоев с теплоснабжением.

    Президент Украины Зеленский и Кличко поспорили по поводу ответственности за ситуацию с энергетикой в Киеве.

    18 января 2026, 21:46 • Новости дня
    Силовики сообщили о массовом использовании «мертвых душ» в ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Вакантные должности в штурмовых подразделениях ВСУ формально заняты несуществующими бойцами, чьи зарплаты присваивают командиры для личной выгоды, рассказали в российских силовых структурах.

    Вакантные должности в штурмовых подразделениях ВСУ заполняются так называемыми «мертвыми душами», когда людей физически нет в подразделении, а их зарплаты получают командиры, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Примерно половину этих вакантных должностей начали забивать «мертвыми душами», которые по факту не присутствуют в подразделении, но на них выделяется зарплата. Зарплата переводится на счет этих «мертвых душ», а затем делится между заинтересованными лицами», – пояснил собеседник агентства. По его словам, масштабирование штурмовых подразделений только способствовало увеличению подобных схем.

    Силовики отмечают, что случаи с «мертвыми душами» обсуждаются и самими украинскими военнослужащими в соцсетях. В частности, речь идет о командире батальона беспилотных систем 225-го отдельного штурмового полка Анваре Хисориеве. После расширения его подразделения до батальона численность выросла в 4-5 раз, но командир, по сведениям источника, сознательно не заполнял вакансии, чтобы получать дополнительные выплаты.

    В качестве побочного подтверждения схемы собеседник агентства назвал образ жизни супруги Хисориева – Анны Александровны, которая уже несколько месяцев путешествует по курортам Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    18 января 2026, 16:42 • Новости дня
    Власти Ростова сообщили о сохранении пострадавшего подъезда после атаки БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ростове-на-Дону специалисты считают, что поврежденный после атаки БПЛА подъезд можно будет восстановить для дальнейшего проживания.

    Поврежденный в результате атаки БПЛА подъезд многоквартирного дома в Ростове-на-Дону удастся сохранить, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин, сославшись на предварительное заключение экспертов по итогам встречи с жителями. «По предварительному мнению экспертов, подъезд удастся сохранить, а после всех работ можно будет использовать для проживания», – сообщил Скрябин.

    В настоящий момент в доме проводятся временные страховочные работы, направленные на укрепление несущих конструкций пострадавшего подъезда. Муниципальные службы продолжают мониторинг ситуации с безопасностью сооружения.

    Скрябин также отметил, что уже в середине следующей недели жильцам организуют поочередный доступ в квартиры для изъятия документов и ценных вещей. Администрация Советского района будет оперативно информировать жителей обо всех этапах обследования и восстановления дома.

    Ранее в результате воздушной атаки на Ростов-на-Дону возник пожар на промышленном объекте и загорелись квартиры в многоэтажных домах.

    Слюсарь сообщал, что пострадали четыре человека, включая четырехлетнего ребенка.

    18 января 2026, 07:34 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного дома в Беслане
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Обломки беспилотника упали на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане, один человек обратился за медицинской помощью, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

    «Экстренно эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью». – сообщил Меняйло в Telegram.

    В результате происшествия были повреждены крыша и окна жилого дома, однако возгорания не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса. Меры принимаются для гарантирования безопасности полетов. Ограничения касаются аэропортов Беслан, Северный и Магас.

    18 января 2026, 15:24 • Новости дня
    ВСУ атаковали заправку в Херсонской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дрон Вооруженных сил Украины атаковал автозаправку в селе Петропавловка Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

    «Прилет. Село Петропавловка. Дрон попал в заправку. Погибших нет, ранен кассир, осколочные ранения. На месте работает полиция, заправка временно закрыта и оцеплена», – написал Филипчук в своем Telegram-канале.

    В пятницу зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко сообщил о подрыве на мине машины скорой помощи, спешившей на вызов, он назвал произошедшее «бесчеловечным террором со стороны украинских формирований».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в этот же день мужчина погиб при ударе беспилотника по дому в Херсонской области. Днем ранее в поселке Новая Маячка в Херсонской области в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль погиб мужчина.

