ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что операция была проведена с привлечением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

В военном ведомстве уточнили: «Поразили предприятия по сборке беспилотных летательных аппаратов, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах противника, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах».

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение подразделениям ВСУ и иностранных наемников в Сумской области. В Харьковской области были поражены подразделения тяжелых механизированных бригад, бригад территориальной обороны и погранслужбы Украины. Потери противника на этих направлениях составили более 175 военнослужащих, 24 автомобиля, пять единиц полевой артиллерии и радиолокационная станция RADA производства Израиля, заявили в Минобороны.

По данным ведомства, группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции, атаковав части ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике. Противник потерял до 200 военнослужащих, шесть бронированных машин, 19 автомобилей и два склада боеприпасов. В то же время подразделения Южной группировки войск поразили силы ВСУ в Донецкой народной республике, где потери украинских формирований превысили 135 военнослужащих, также уничтожены бронетранспортеры M113 и Stryker производства США, пять боевых бронированных машин и четыре орудия артиллерии, включая две установки Krab польского производства.

Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю, нанеся удары по силам ВСУ и нацгвардии в Днепропетровской области и ДНР. Потери украинских вооруженных формирований превысили 455 военнослужащих, уничтожены танк, два бронетранспортера, три бронеавтомобиля «Казак», три артиллерийских орудия и радиолокационная станция RADA. Подразделения «Востока» продвинулись вглубь обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, уничтожив более 205 военнослужащих, три бронетранспортера, восемь автомобилей, два орудия и склад материальных средств, уточнили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что группировка «Днепр» атаковала украинские формирования в Запорожской и Херсонской областях, ликвидировав до 40 военнослужащих, боевую машину ЗРК «Оса», четыре автомобиля и склад материальных средств.

За сутки средствами ПВО сбито шесть управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов HIMARS производства США и 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 778 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 192 танка и других боевых бронированных машин, 1642 боевые машины систем залпового огня, 32 662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 52 152 единицы специальной военной автомобильной техники.

Накануне российские подразделения освободили сразу два населенных пункта – Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области, в сводке Минобороны РФ отмечается значительный урон противнику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Жовтневое в Запорожской области.

Ранее Южная группировка очистила от противника Закотное в Донецкой народной республике. Всего за неделю войска России освободили пять сел.