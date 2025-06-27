ФСБ задержала в Татарстане участницу женской структуры террористической группы

Tекст: Вера Басилая

По информации ведомства, по месту жительства подозреваемой регулярно проводились нелегальные встречи, на которых распространялись идеи радикального ислама среди мусульман республики, передает ТАСС.

Уточняется, что во время собраний использовалась запрещенная экстремистская литература и велась пропаганда принципов террористической организации. Главной целью подобных мероприятий была вербовка новых членов в ряды экстремистов.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России, предусматривающей ответственность за участие в деятельности организации, признанной террористической.

Мужчину, который ранее планировал вступить в запрещенную украинскую террористическую организацию «Русский добровольческий корпус», арестовали в Петербурге.

Женщина из Йошкар-Олы получила 18 лет колонии за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России» и передачу спутниковых снимков предприятий оборонки на Украину.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крымского полуострова, который планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе запрещенной террористической организации «Русский добровольческий корпус».