27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.2 комментария
ФСБ задержала в Татарстане участницу женской структуры террористической группы
В Татарстане задержана участница женской структуры международной террористической организации, запрещенной в России, сообщили в ФСБ.
По информации ведомства, по месту жительства подозреваемой регулярно проводились нелегальные встречи, на которых распространялись идеи радикального ислама среди мусульман республики, передает ТАСС.
Уточняется, что во время собраний использовалась запрещенная экстремистская литература и велась пропаганда принципов террористической организации. Главной целью подобных мероприятий была вербовка новых членов в ряды экстремистов.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России, предусматривающей ответственность за участие в деятельности организации, признанной террористической.
Мужчину, который ранее планировал вступить в запрещенную украинскую террористическую организацию «Русский добровольческий корпус», арестовали в Петербурге.
Женщина из Йошкар-Олы получила 18 лет колонии за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России» и передачу спутниковых снимков предприятий оборонки на Украину.
Сотрудники ФСБ задержали жителя Крымского полуострова, который планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе запрещенной террористической организации «Русский добровольческий корпус».