Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.0 комментариев
Планировавшего вступить в РДК мужчину арестовали в Петербурге
Дзержинский райсуд Петербурга поместил под стражу 32-летнего Александра Попова, планировавшего вступить в запрещенную украинскую террористическую организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК).
Ему вменяют публичное оправдание терроризма, покушение на участие в деятельности террористической организации, покушение на участие в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством, передает ТАСС.
Кроме того, ему инкриминируют развратные действия в отношении двух детей.
По информации следствия, Попов, разделяя идеологию запрещенной организации, отправил данные о себе в онлайн-сообщество РДК, а затем изучал их тактику и методику. В дальнейшем он намеревался перейти на территорию Украины для участия в вооруженном формировании, противостоящем российским войскам в ходе спецоперации.
В личной социальной сети обвиняемый опубликовал не менее трех видеозаписей, направленных на публичное оправдание терроризма. Кроме того, следствие считает, что Попов отправлял несовершеннолетним сообщения, связанные с половым актом. Сам обвиняемый своей вины не признает. По решению суда он останется под стражей до 18 августа.
В мае осудили крымчанина, планировавшего выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе запрещенной террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК).