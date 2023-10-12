Наследие КПСС все еще мстит литовской элите

Новые политики Литвы используют советское прошлое для дискредитации старых

Tекст: Станислав Лещенко

Долгие годы излюбленным способом политической борьбы в Литве является уличение оппонента в былой причастности к КПСС, КГБ и иным советским структурам. Вот и начало нового политического сезона принесло новую порцию разоблачений. Недавно в литовскую прессу вбросили информацию о том, что в литовском парламенте и по сей день заседают двадцать бывших коммунистов – из которых лишь двое признались в связях с КПСС и Компартией ЛССР.



До последнего времени кандидаты в депутаты в Литве были обязаны указывать нынешнюю партийную принадлежность, а не политические организации, членами которых они были в прошлом. Новые законодательные поправки все изменили. Теперь баллотирующимся политикам необходимо декларировать и свое прежнее членство в политических организациях, а также срок этого членства. «В следующем году пройдут сразу три выборные кампании – депутатов Европарламента, президента и нового состава Сейма. Молодые политики собрались отправить на заслуженную пенсию старую гвардию, руководящую страной еще с советских времен. А таких и в нынешнем составе Сейма немало», – отмечает политический обозреватель, знаток Литвы Владимир Матвеев.

Однако нынешние разоблачения меркнут перед предыдущим срывом покровов такого же рода. В начале апреля литовский журналист Довидас Панцеровас опубликовал сканы документов, свидетельствующих о том, что нынешний президент Литвы Гитанас Науседа в 1988 году стал членом КПСС, и о том, что он скрыл это обстоятельство, когда баллотировался на пост главы республики в 2019 году. «Я не знаю, что на самом деле почувствовал Гитанас Науседа во время митингов «Саюдиса» (общественная организация, боровшаяся за выход Литвы из СССР – прим. ВЗГЛЯД), но документы показывают, что когда создавали «Саюдис», он вступил в Коммунистическую партию. Его заявление о приеме в Компартию было подано 20 мая 1988 года, а партийный билет выдан 27 июня 1988 года», – сообщил Панцеровас.

В спецхране Литвы обнаружились бумаги Науседы из архива Компартии. По словам Панцероваса, специалисты не сомневаются в их подлинности. «В своих политических речах президент Науседа склонен ассоциировать себя с «Саюдисом» и митингами «Саюдиса». Тогда как на самом деле в то время он выбирал другую сторону баррикад – по крайней мере, официально», – с сарказмом написал Панцеровас.

Он выложил анкету Науседы, которую тот заполнил перед президентскими выборами 2019 года. Там в графе «принадлежность к партиям и политическим организациям» значится «не указано». Для сравнения Панцеровас привел аналогичную анкету предыдущего президента Дали Грибаускайте, которая свое былое членство в Коммунистической партии Литвы не отрицала. В итоге Науседе пришлось признаться в том, что он скрывал на протяжении десятилетий – политик долго и неудобно оправдывался. Мол, он совершил «ошибку», но был плохим коммунистом, не занимался «пропагандой» – и вообще, членство в Компартии «никак не повлияло на мою жизнь».

Разоблачениями такого рода в Литве давно никого не удивишь. Так, в феврале 2018 года разразился скандал – главный редактор газеты Respublika Витас Томкус объявил, что в его распоряжении оказался список жителей Литвы, которые в советское время тайно сотрудничали с КГБ. Когда республика еще только вышла из состава СССР, таким людям, кто из них был жив на тот момент, предложили добровольно во всем признаться – пообещав взамен, что данная информация не станет достоянием общественности. Многие экс-агенты согласились и пришли со своим признанием в госорганы Литовской Республики.

О том, каким образом этот список попал к нему, Томкус умолчал. Но он опубликовал его на страницах своей газеты – там оказались имена тогдашних президента и премьер-министра Литвы Дали Грибаускайте и Саулюса Сквернялиса, «отца литовской независимости» Витаутаса Ландсбергиса, бывших министров обороны Расы Юкнявичене и Юозаса Олекаса, экс-премьеров Андрюса Кубилюса и Альгирдаса Буткявичюса, а также многих других известных политиков, крупных бизнесменов, известных журналистов и деятелей искусств.

Своими публикациями Томкус поставил власти в тупик: если бы они применили к нему какие-либо репрессии, обязательно нашлись бы люди, которые сказали бы, что это «месть за правду». В этой ситуации государство предпочло тактику молчания – никаких комментариев не последовало.

Еще один скандал подобного рода имел место в 2020 году – когда публичная библиотека в городе Расейняй отменила заранее анонсированную встречу-обсуждение книги журналистки Руты Янутене «Красная Даля». Эта книга рассказывает о коммунистическом прошлом бывшего президента прибалтийской республики Дали Грибаускайте. Еще в 2012 году, когда Грибаускайте была при власти, Янутене подготовила на эту тему документальный фильм.

В общем-то, все прекрасно помнят, что в свое время Грибаускайте являлась функционером КПСС высокого уровня. Но Рута Янутене заострила внимание на том, что Грибаускайте продолжала преподавать в Вильнюсской партийной школе и в марте 1990 года, после объявления о выходе Литвы из СССР. Кроме того, есть подозрение, что в свое время Грибаускайте тайно училась в школе КГБ. Фильм должен был выйти 22 ноября 2012 года на телеканале TV3. Однако в эфир он так и не попал, а команду журналистов, работавших над ним, уволили. Тогда Рута Янутене написала книгу «Красная Даля», представляющую собой сборник документов о Грибаускайте и рассказов людей, лично знающих ее или изучавших ее биографию.

Возвращаясь к недавнему скандалу с Гитанасом Науседой, следует отметить, что его, скорее всего, инициировали в правящей партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы». Не секрет, что у СО-ХДЛ плохие отношения с Науседой, к тому же глава партии Габриэлюс Ландсбергис, возможно, сам метит на пост главы государства – хотя нынешний президент тоже намерен побороться за право остаться в должности. Именно влияние СО-ХДЛ, видимо, обеспечило журналисту доступ в спецхран, где лежали документы, свидетельствующие о членстве Науседы в КПСС. Таким образом, партия Ландсбергиса нанесла по конкуренту имиджевый удар.





Дабы развить этот успех, парламентарии от СО-ХДЛ Андрюс Вишняускас и Пауле Кузьмицкене выдвинули законопроект, обязывающий баллотирующихся политиков в обязательном порядке сообщать о своем былом членстве в партиях. Сами Вишняускас и Кузьмицкене в советский период были еще в юном возрасте и в КПСС вступить не успели – и решили воспользоваться этим преимуществом. Но они подставили ножку и некоторым своим однопартийцам. Как следует из свежих разоблачений, опубликованных литовской прессой, в числе «коммуняк» оказались и четверо членов партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы». Габриэлюсу Ландсбергису пришлось встать на защиту своих коллег: «Мне кажется, что избиратели в состоянии определиться и сделать свои выводы, основываясь на их работе за период независимости, который позволяет создать впечатление».

Кстати, в 2018 году тот же Ландсбергис проявил «непростительную мягкость», выказав неготовность поддержать предложение двух представителей своей фракции официально признать на государственном уровне Коммунистическую партию Литовской ССР «преступной организацией». Но отсутствие у Ландсбергиса мотивации в данном случае вполне объяснимо – он просто не желал подставить своего деда Витаутаса Ландсбергиса. Знаменитый Витаутас Ландсбергис, ныне почитаемый в качестве «отца литовской независимости», тоже некогда состоял в КПСС.

Более того, ходят упорные слухи о том, что он являлся негласным осведомителем КГБ.

Всех этих жутких неудобств и моральных издержек для литовских политиков можно было бы избежать, если бы Литва не рвала бы так решительно с советским прошлым и не объявляла бы СССР средоточием всех зол. А то получается фантасмагорическая картина – в точности, как у классика:

«По телевизору между тем показывали те же самые хари, от которых всех тошнило последние двадцать лет. Теперь они говорили точь-в-точь то самое, за что раньше сажали других, только были гораздо смелее, тверже и радикальнее. Татарский часто представлял себе Германию сорок шестого года, где доктор Геббельс истерически орет по радио о пропасти, в которую фашизм увлек нацию, бывший комендант Освенцима возглавляет комиссию по отлову нацистских преступников, генералы CС просто и доходчиво говорят о либеральных ценностях, а возглавляет всю лавочку прозревший наконец гауляйтер Восточной Пруссии».