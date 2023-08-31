Прибалтика и Польша шантажируют Китай Белоруссией

Угрозы полностью закрыть границу с Белоруссией звучали и в Польше, и в странах Прибалтики еще зимой, но особенно они разгорелись в последнее время. Возможное закрытие границ с Белоруссией могло бы принести этим государствам некоторые политические выгоды, поскольку позволило бы оградить их граждан от «белорусской пропаганды».

В прошлом году президент Лукашенко распорядился ввести безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши – и суммарно их посетило Белоруссию уже около 640 тыс. человек: навещая родственников, покупая дешевые белорусские товары, отдыхая в местных санаториях, насыщая экономику «диктаторского режима» валютой. Правительства в Риге, Вильнюсе и Варшаве скрежетали от злости зубами, но до поры до времени сделать с этими поездками ничего не могли…

С другой стороны, закрытие границ принесло бы этим странам экономический урон. Через те же Литву и Латвию до сих пор идет со стороны Белоруссии большой грузопоток.

Тем не менее в начале августа Вильнюс объявил о закрытии двух из шести своих контрольно-пропускных пунктов на белорусской границе – Шумскас (с белорусской стороны Лоша) и Твярячюс (Видзы). Литовская сторона объяснила этот шаг стремлением к «укреплению безопасности», но некоторые специалисты напомнили, что закрываемые КПП нуждались в масштабной реконструкции – ибо по своему техническому оснащению не соответствовали стандартам ЕС. Видимо, в Вильнюсе решили, что дешевле их закрыть, но подвести под это идеологическую базу.

Закрытие Шумскаса и Твярячюса разом привело к резкому увеличению очередей из грузовых фур и легковушек на тех литовских, а также латвийских КПП, которые еще пока остались в строю. А сейчас Литва рассматривает возможность закрытия еще двух КПП.

В начале августа Латвия ввела усиленный режим охраны границы с Белоруссией. С 26 по 28 августа в Латгалии, латвийском регионе, прилегающем к Белоруссии и России, прошли учения, в ходе которых мотострелковая бригада сухопутных войск Латвии отработала готовность для «развертывания инженерных заграждений». В последний день учений состоялся показ, в ходе которого латвийская продемонстрировала свою способность быстро прибыть к границе и перекрыть движение транспорта с белорусской стороны.

Грозное надувание щек

А 28 августа министры внутренних дел Латвии, Литвы и Польши провели встречу, в ходе которой обсуждали возможность и детали согласованного закрытия границы с Белоруссией. Пока что, впрочем, границу решили не закрывать – не исключив такой возможности в будущем. «Безусловно, если на границах стран НАТО и ЕС, таких как Польша, Литва или Латвия, будут происходить серьезные инциденты с участием группы "Вагнер", мы, несомненно, будем принимать совместные меры. Я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, то мы добьемся полной изоляции Белоруссии», – предупредил глава польского МИДа Мариуш Каминьский.

Политолог Андрей Суздальцев, специалист по Белоруссии и Польше, называет требование о выводе ЧВК «Вагнер», выдвинутое в адрес Минска, «демонстративно идиотским». Специалист указывает, что у размещенного в Белоруссии контингента ЧВК «Вагнер» нет тяжелого вооружения, артиллерии, танков, авиации, то есть ему просто не с чем штурмовать границы соседних стран.

Другими словами, соседи Минска всего лишь нуждаются в поводе. «Западные соседи Беларуси имеют возможность любое событие на границе с Беларусью, включая переброску нелегальных мигрантов, объявить "критическим инцидентом" и закрыть все переходы, включая железнодорожные», – отмечает Суздальцев.

Беспристрастные наблюдатели отметили, что как раз после заявления поляков и прибалтов о том, что до обострения ситуации на границе с Белоруссией закрывать ее не будут, появились сообщения о нападениях на пограничные патрули. В минувший вторник пограничная Польши служба сообщила о нападении группы из шестидесяти «агрессивно настроенных иностранцев» на польские патрули. На место происшествия была отправлена специальная машина «Тайфун», оснащенная водометами. Сообщается, что после прибытия этой техники группа отошла на сторону Белоруссии, водометы не применялись. «Правда, на предоставленном поляками ролике не видно ровным счетом ничего, кроме мирно проезжающей спецмашины», – отмечает телеграм-канал «Варшавская русалка».

Надо сказать, что Минск добросовестно пытается внести какую-то разрядку в отношения с соседями. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил о приглашении на маневры ОДКБ в этом государстве представителей Польши и Литвы. По словам Вольфовича, на учения ОДКБ «Боевое братство 2023», которые состоятся в Белоруссии с 1 по 6 сентября, представители дипкорпуса этих двух стран приглашены для того, чтобы белорусы могли продемонстрировать им свою открытость и миролюбивость.

Также госсекретарь Совбеза обратил внимание на то, что учения ОДКБ плановые и открытого характера. А их цели являются исключительно оборонительными – «для защиты своей страны, своей территории». При этом, Вольфович подчеркнул, что, когда военные учения проводят у себя сами литовцы и поляки, они представителей Белоруссии в качестве наблюдателей не зовут. «Даже попыток пригласить белорусскую сторону для наблюдения не было», – заключил он.

А тем временем почин своих южных соседей решила поддержать Эстония. В правительстве этой республики рассматривают возможность закрытия автомобильного пункта пропуска «Койдула» на границе с Россией. Минфин поддержал эту идею, так как это, мол, поможет сэкономить около 11 млн евро, которые в противном случае пошли бы на обслуживание и ремонт «Койдулы».

Шантаж Китая

В целом отношение стран Прибалтики к полному закрытию границ с Россией и Белоруссией можно охарактеризовать как «и хочется, и колется». Так, 30 августа Польша еще раз заявила о готовности «при необходимости» закрыть погранпереходы с Белоруссией. Заместитель министра внутренних дел Польши Матей Вонсик пригрозил, что Польша, Литва и Латвия пребывают в готовности «добиваться полной изоляции Белоруссии» - что включает и закрытие железнодорожных переездов на границе.

«Мы понимаем, что значительная часть торговли, в том числе и польской, идет через них. Тем же путем идет и китайская торговля», – заявил Вонсик. По его мнению, власти Китая должны в таком случае «послать правильный сигнал» белорусскому президенту Александру Лукашенко, «чтобы он не предпринимал действий, от которых они пострадают». Впрочем, Вонсик пообещал, что, если Лукашенко пойдет на уступки, Польша даже будет готова открыть некоторые из ранее закрытых пунктов пропуска на границе.

Тут нужно отметить, что через Белоруссию и Польшу идет китайский транспортный коридор, который Варшава сейчас угрожает «прихлопнуть».

С одной стороны, как указывают специалисты, это нанесет экономический удар и по самой Польше. В преддверии назначенных на 15 октября парламентских выборов правящая партия «Право и Справедливость» накачивает своего избирателя «белорусской угрозой», от которой его могла бы спасти, разумеется, только «ПиС». С другой, полное закрытие границы с Белоруссией могло бы нанести сильный удар по имиджу правящей партии, ибо нанесло бы новый удар по польской экономике, и так пребывающей отнюдь не в блестящем положении. Ведь по подсчетам экспертов, уже введенные Варшавой ограничения в отношении Белоруссии привели к потере Польшей транзита грузов, стоимость которых в прошлом году составила около 1 млрд долларов.

Белорусский политолог Алексей Дзермант констатирует, что угрозой закрытия границ Варшава шантажирует не только Минск, но и Пекин. «Они прямо говорят, что правительство КНР должно надавить на Белоруссию, чтобы прекратили некие провокации и действия, которые им не нравятся. О чем идет речь? Первое – миграционный поток, который пошел после того, как поляки пытались устроить госпереворот. Мы отказались охранять границу, сняв с себя соответствующие обязательства. Второе – присутствие российских военных. Оно крайне беспокоит Польшу», – считает Дзермант.

Политолог не исключает, что «раскачка» ситуации продлится до польских выборов – а по их прошествии напряжение будет снято, а транзит восстановлен. Ну а если Варшава скомандует отбой, то Литва и Латвия без санкции польского «старшего брата» не станут проявлять «самодеятельности».