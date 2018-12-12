За что Литва приговорила последнего советского маршала

«Думаете, я мог без команды улететь в Вильнюс? Или что маршал Язов – крайнее лицо, которое должно быть в «черном списке»? Там должен быть Горбачев», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник Головатов, заочно приговоренный в Литве к 12 годам за события в Вильнюсе 1991 года. Реальные сроки получили страдающий диабетом отставник из Калининграда и житель Вильнюса, чья вина так и не была доказана.

«При вынесении приговора суд руководствовался ответственностью за нарушающие международное право преступные действия в отношении людей», – объявили литовские судьи, вынесшие решение по делу о событиях почти тридцатилетней давности.

За эпизод распада СССР, который так и остался в истории как «вильнюсские события января 1991 года», заочно осуждены: тогдашний начальник вильнюсского гарнизона Владимир Усхопчик – на 14 лет, бывший командир «Альфы» (на момент событий – офицер группы «А» КГБ СССР) Михаил Головатов – на 12 лет. Маршал Советского Союза Дмитрий Язов, последний министр обороны СССР – участник Великой Отечественной войны, заочно приговорен литовским судом к 10 годам тюрьмы.

Как передавал ТАСС, на скамье подсудимых всего два человека: ветеран вооруженных сил, полковник запаса Юрий Мель, в марте 2014 года задержанный в Литве, куда по делам в очередной раз он легально въехал из Калининградской области, и проживающий в Вильнюсе гражданин России, бывший военный Геннадий Иванов. На момент вильнюсских событий Иванов был начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-й мотострелковой дивизии. Его обвиняют в том, что он «командовал танками» у телецентра, а танкиста Меля – в непосредственном участии в штурме.

«С 2014 года Юрий Мель находился в одиночке в тюрьме.

Последние два года – под судом. Мелю объявили семь лет тюрьмы», – рассказал газете ВЗГЛЯД заочно осужденный по тому же делу полковник КГБ в отставке Михаил Головатов. Полковник запаса Мель, который отсидел в одиночке следственного изолятора, а теперь получил реальный срок, страдает тяжелой формой диабета. Его супруга Надежда еще в 2015 году рассказывала «Комсомольской правде», что литовские служители правосудия запретили ему телефонные звонки. «То, что касается Юрия – это шесть строчек в деле», – заметила тогда Надежда Мель. Теперь эти шесть строчек превратились в семь лет.

Геннадий Иванов который, как подчеркивала на суде его адвокат Юлия Жукене, практически не участвовал в вильнюсских событиях, получил 4 года. Хотя даже в приговоре было отмечено: нет доказательств того, что Иванов «руководил танками», приговор был вынесен. «Осужден ни за что», – цитировало адвоката агентство Regnum.

Политическим судилищем назвали в Москве это «торжество международного права» над советскими офицерами. «Приговор ничего не имеет общего с реальным правосудием, – цитировал ТАСС заявление главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. «Все, что мы наблюдаем в Вильнюсском окружном суде, – это политическое судилище и новая попытка фальсификации истории. Весь процесс выдержан в духе русофобской истерии литовских властей», – подчеркнул депутат.

Стоит заметить, что на оглашение приговора не пустили ни российских дипломатов, ни журналистов, среди которых представители "Первого канала", РИА Новости, RT, "Известий" и "5 канала".

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Истерия, впрочем, началась далеко не вчера. Процесс тянулся еще с 1996 года, «когда по тем же событиям уже были осуждены руководители Компартии Литвы, и отбыли наказание; кого-то уже нет в живых». «В 2006 году я получил уведомление о «преступлениях», которые были пересланы через Генпрокуратуру», – рассказывает полковник Головатов. Он напомнил, что в июне 2011 года он был арестован в Австрии по запросу Литвы, направившей ориентировку на него в общеевропейский розыск. «Воевали» тогда с этим запросом, но решением австрийского суда я был освобожден», – вспоминает он. Австрийская сторона объяснила свои действия юридическими причинами, но литовские власти предсказуемо усмотрели в этом «руку Москвы».

В свете нынешних, ухудшившихся донельзя отношений России и западных покровителей Литвы, вынесение приговора явно учитывает политический момент. «В авангарде – страны Прибалтики, которые пытаются очернить и осквернить память о Советском Союзе, и в том числе выступают с нападками на Россию», – сказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Госдумы по обороне, герой России, полковник Андрей Красов. Это лишнее подтверждение того, что в Прибалтике, к сожалению, забыли о том, кто освободил Европу. Напомним, что командир стрелкового взвода Дмитрий Язов, прошедший оборону Ленинграда и бои на Волховском фронте, в конце войны участвовал в освобождении Прибалтики и блокаде Курляндской группировки фашистов.

Если освобождение Литвы от нацистов сейчас именуют оккупацией, то события у вильнюсского телецентра в 1991 году, напротив, считаются началом «освобождения» республики. Напомним, что тогда в столкновениях между сторонниками и противниками выхода Литвы из СССР (а эти столкновения шли по всей республике) погибло 14 человек. О позиции сторонников независимости свидетельствует фраза зампреда Верховного совета Казимираса Мотеки:

«Литва находится в состоянии войны с СССР».

В том же духе высказывался и спикер Витаутас Ландсбергис, который, к слову, присутствовал в среду на «историческом процессе».

С точки зрения литовских властей, в гибели гражданских лиц виновны исключительно советские военные и политическое руководство СССР. При этом тогдашний «начальник департамента охраны края» (де-факто министр обороны самопровозглашенной независимой Литвы) Аудрюс Буркявичюс признался в 2000 году в интервью еженедельнику «Обзор»: сторонники независимости сознательно «шли на жертвы», а сам Буркявичюс вместе с Ландсбергисом подбивали активистов на провокации против советских войск. Но версия однозначной «вины Москвы» стала в Литве официальной – и за несогласие с ней карают.

Бывший вице-спикер сейма Альгирдас Палецкис, который в 2011 году в интервью сказал, что у телебашни «свои стреляли в своих», и что националистам тогда требовались «сакральные агнцы» удостоился уголовного преследования. Добавим, что сейчас Палецкиса обвиняют в шпионаже в пользу России.

Впрочем, отметим, что сами советские офицеры не снимают ответственность за произошедшее с тогдашнего политического руководства СССР, которое позволило ситуации дойти до жесткого противостояния. «Я был офицером КГБ. Выполнял приказ по освобождению телецентра и телебашни от соратников «Саюдиса», – рассказывает полковник Головатов. Собеседник подчеркивает:

«Вы думаете, что маршал Язов крайнее лицо, которое должно быть в этом «черном списке»? Там должен быть Горбачев.

Или вы думаете, что Минобороны без согласования с первым лицом могло принимать какие-то решения? Язов все докладывал Горбачеву.

Или я мог без команды просто так улететь в Вильнюс? Это исключено».

Но литовские прокуроры заочно грозили пожизненным заключением именно 95-летнему участнику войны Язову, заметил Головатов. «То, что нам вменяют на сегодняшний день, и основная наша вина заключается в том, что мы были членами КПСС. А то, что у них Даля Грибаускайте состояла в КПСС – это их не волнует», – подчеркнул собеседник. Литовские власти явно не собираются привлекать к ответственности первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

Но они, скорее всего, будут требовать экстрадиции маршала Язова, – спрогнозировал в комментарии газете ВЗГЛЯД литовский политик, депутат городского совета Клайпеды Вячеслав Титов. «Что касается русских, проживающих в Литве, то они с тревогой относятся к этим процессам», – заметил собеседник. Он напомнил, что в республике действует закон «Об оправдании советской агрессии», по которому полагается до двух лет лишения свободы. В частности, подчеркнул собеседник, против него начат судебный процесс по этой статье. «Сейчас от нас требуют быть законопослушными гражданами и очень аккуратно высказываться по всем вопросам, касающимся СССР», – заметил Титов.

Добавим, что в июле прошлого года Следственный комитет России возбудил дело против литовских прокуроров и судей, которые вели дело о вильнюсских событиях 1991 года. СКР указал, что офицеров судят задним числом – по Уголовному кодексу 2011 года. Но есть большие сомнения, что в Вильнюсе прислушаются к доводам из Москвы.

Ветеран спецназа ВМФ, депутат Калининградской областной думы Андрей Колесник, который много лет пытается добиться освобождения полковника, не считает, что литовские власти теперь, после приговора, согласятся проявить гуманность.

«Я не уверен, что Мель сможет освободиться досрочно. По нашему, как они говорят, «жуткому и тоталитарному законодательству», если ты находишься в СИЗО – год считается за полтора. Если бы аналогичные законы действовали в Литве – они бы Меля освободили прямо в зале суда и еще бы заплатили ему компенсацию. Человек болен диабетом, его гоняли по камерам, это тоже элемент давления», – заявил газете ВЗГЛЯД Андрей Колесник.

«И самое главное – человек невиновен. Он выполнял приказ и устанавливал конституционный строй той страны, которая на тот момент существовала. Нарушено всё и вся, включая международные конвенции», – возмущается Колесник.

«Конечно, мы будем бороться. Апелляция, кассация, но есть ещё Божий суд. Не случайно, кстати, один из прокуроров во время зачитывания приговора упал в обморок и его забрали на носилках. Я думаю, всеобщими усилиями мы все-таки вытащим Меля на свободу. Найдем способы для принуждения к правосудию», – уверен Колесник.