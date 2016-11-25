Герой России прокомментировал приговор суда Литвы министру обороны СССР

«Дмитрий Тимофеевич – участник Великой Отечественной войны. Он, как и многие другие наши соотечественники, на своих плечах принес свободу и независимость в страны Европы. О чем, к сожалению, они начали забывать», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы комитета Госдумы по обороне, герой России Андрей Красов, комментируя заочное осуждение в Литве экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова.

«Это очередной бред со стороны тех стран, которые «освободились» после развала СССР. Сейчас в авангарде страны Прибалтики, которые пытаются очернить и осквернить память о Советском Союзе, и в том числе выступают с ярыми нападками на Российскую Федерацию», – подчеркнул зампредседателя комитета Госдумы по обороне, герой России, полковник Андрей Красов.

Вильнюсский окружной суд в среду признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года министра обороны СССР Дмитрия Язова и офицера КГБ Михаила Головатова. Россиян осудили заочно. Суд признал их виновными «в преступлениях против человечности и военных преступлениях». Головатова осудили на 12 лет тюрьмы, а Язова – на 10 лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что заседания суда по данному делу проходят с заведомо обвинительным уклоном. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о процессе против Язова.

«Знаете, как в цирке животные выполняют те или иные приемы в надеже получить лакомый кусочек из рук дрессировщика, точно также страны Прибалтики и Польша, в надежде получить какой-то лакомый кусочек из рук США выступают главными очернителями политики, которую проводил Советский Союз и проводит Россия», – отмечает депутат Красов.

Собеседник напомнил, что сейчас «в различных странах происходит декоммунизация – сносят памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны, забывая о том, кто именно на своих плечах принес свободу и независимость в эти страны. Но мы-то помним. Наши отцы и дети совершили подвиг длиною в 1418 дней».

«Мы должны осуждать ту политику, которую проводят страны Прибалтики и Польши, в том числе и обвинения бывшего министра обороны СССР. Мы с этим не можем согласится. Дмитрий Тимофеевич участник ВОВ. Он, как и многие другие наши соотечественники, на своих плечах принес свободу и независимость в Прибалтику и страны Европы. О чем, к сожалению, они начали забывать», – добавил депутат.