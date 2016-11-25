В Литве осудили экс-министра обороны СССР

Взгляд
27 марта, среда  |  Последнее обновление — 12:42  |  vz.ru
Разделы

США нашли способ спровоцировать дефицит газа в Европе

Американцы обещают инвестировать в европейскую энергетическую инфраструктуруФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Конгрессмены одобрили законопроект, который якобы защищает энергетическую безопасность Европы от российских энергоносителей. В нем американцы ушли от оголтелой политической риторики к обещанию вложить реальные деньги в европейскую энергетическую инфраструктуру. Стоит ли верить в добрые намерения США? И есть реальная угроза для Газпрома?  Подробности...
Перейти а раздел…

Европа обречена на союз с Китаем против США

Эммануэль Макрон позвал на встречу с Си Цзиньпином Ангелу Меркель и Жан-Клода ЮнкераФото: Philippe Wojazer/Reuters
Отношение Европы к Китаю остается настороженным, хотя Поднебесная нужна Старому Свету даже больше, чем он ей. Китайский лидер Си Цзиньпин приехал в Европу как раз в тот момент, когда европейцам нужно определяться с собственным будущим и направлением движения – и Китай предлагает Европе объединить усилия в деле построения нового мира.  Подробности...
Перейти а раздел…

Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
Перейти а раздел…

Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Не торопитесь вбивать осиновый кол в детище Абызова

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Для меня лично четыре года в Белом доме были самым тяжелым временем в жизни. Ровно из-за того, что была куча классных идей и проектов, и совсем не так много получалось, как хотелось бы. Но, оглядываясь назад, понимаешь, что вышло на самом деле довольно много. Подробности...

Душу ребенка отправили на костер ядерного лоббизма

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Давеча случился камингаут. За несколько минут Грета Тунберг меняет свою позицию на противоположную. Стоящие за ней люди объяснили девочке, что не стоит лезть туда, где большие деньги. Какой, однако, шок и скандал в среде верующих. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Западные политики ведут себя как подростки

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Кто бы что ни говорил – русские вмешивались в дела США. Конечно же, вмешивались! Мы залезли им прямо в мозг. Посеяли сомнения фактом независимого от Запада существования. Своим суверенитетом и свободой мысли. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
    Перейти а раздел…

    За что королев красоты лишали титулов

    Как НАТО бомбило Югославию

    Самые горячие российские фигуристки

      Перейти а раздел…

      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

      Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
      Подробности...

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

          У кого вы предпочли бы взять деньги в долг?
          • У банка

          • У родственников

          • У друзей

          • Вообще не беру в долг

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В Литве осудили экс-министра обороны СССР
            Названы задачи российских специалистов по кибербезопасности в ВенесуэлеФСБ начала обыски у сторонников террористов в КрымуРоссия, Нидерланды и Австралия обсудили крушение Boeing в ДонбассеМиллионам россиянок собрались продлить рабочий день
            Стали известны подробности гибели российских офицеров в СирииЛяшко заступился за русский язык на Украине и призвал к расстреламПродюсер «Ласкового мая» пожаловался на Шнурова в СКДиректор бурятского НИИ ударил журналиста из-за вопроса
            Осуждены экс-гвардейцы, не помешавшие убийству чемпиона по пауэрлифтингуРоссийских дипломатов не пустили на заседание суда в Литве по делу о событиях 1991 годаФранцузский депутат пристыдил Европарламент за позицию по КрымуОтказавшаяся представлять Украину на «Евровидении» певица приехала в Москву

            Главная тема


            США нашли способ спровоцировать дефицит газа в Европе

            «Северный поток – 2»


            В Германии назвали срок отказа от российского газа

            война в космосе


            Индия сбила спутник на орбите

            предвыборные планы


            Эксперт оценил требование Трампа за пять лет вернуть американцев на Луну

            Видео

            выборы президента


            Названы условия третьего Майдана на Украине

            юбилей агрессии


            Кто и как придумал повод для расчленения Югославии

            «голубая кровь»


            Раскрыт всемирный допинговый заговор

            «приблизить базы к России»


            Бывший глава МИД Югославии объяснил неизбежность агрессии НАТО

            вероятный противник


            Сопровождение американского бомбардировщика российскими истребителями сняли на видео

            Выборы на Украине


            Глеб Простаков: Слуги олигархов стали «друзьями народа»

            Современное искусство


            Сергей Худиев: Право оскорблять – это привилегия высших сословий

            Кровь Донбасса


            Анна Долгарева: Не отворачивайтесь от войны

            на ваш взгляд


            Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?

            В Литве осудили экс-министра обороны СССР

               27 марта 2019, 12:21
            Фото: Машков Юрий/ТАСС
            Текст: Наталья Ануфриева

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова.

            Россиян осудили заочно; суд признал их виновными «в преступлениях против человечности и военных преступлениях». Головатова осудили на 12 лет тюрьмы, а Язова – на 10 лет, передает Sputnik Литва.

            Также суд приговорил гражданина России Геннадия Иванова, обвиняемого по делу о событиях 13 января 1991 года, к четырем годам лишения свободы, передает РИА «Новости» слова его адвоката Юлии Жукене.

            Адвокат сообщила, что Иванову дали «так мало, потому что он почти ни в чем не участвовал, просто стоял в форме у Дома печати».

            В среду в Литве проходит заседание по делу о событиях 13 января 1991 года, на нем также должен быть вынесен приговор гражданину России Юрию Мелю.

            Ранее в российском посольстве в Вильнюсе сообщили, что дипломатам было отказано в присутствии на судебном заседании из-за того, что якобы «в суде нет мест». На заседание не были допущены и российские журналисты.

            Напомним, в 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января». Прокуратура страны утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств этому предоставлено не было.

            Отметим, что обвинение требовало приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учетом срока ареста с 2014 года, Иванова – к 12 годам.

            Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года там начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.

            Госдума приняла заявление о судебном процессе по так называемому делу 13 января, назвав его «политическим процессом в худших традициях «карательной юстиции», который никак не связан с защитой прав и свобод человека».

            В июле 2018 года Следственный комитет России возбудил дело против генпрокуроров и судей Литвы о привлечении невиновных к ответственности по итогам расследования событий в Вильнюсе в 1991 году.

            Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что заседания суда по данному делу проходят с заведомо обвинительным уклоном.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............