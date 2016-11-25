В Литве осудили экс-министра обороны СССР

Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова.

Россиян осудили заочно; суд признал их виновными «в преступлениях против человечности и военных преступлениях». Головатова осудили на 12 лет тюрьмы, а Язова – на 10 лет, передает Sputnik Литва.

Также суд приговорил гражданина России Геннадия Иванова, обвиняемого по делу о событиях 13 января 1991 года, к четырем годам лишения свободы, передает РИА «Новости» слова его адвоката Юлии Жукене.

Адвокат сообщила, что Иванову дали «так мало, потому что он почти ни в чем не участвовал, просто стоял в форме у Дома печати».

В среду в Литве проходит заседание по делу о событиях 13 января 1991 года, на нем также должен быть вынесен приговор гражданину России Юрию Мелю.

Ранее в российском посольстве в Вильнюсе сообщили, что дипломатам было отказано в присутствии на судебном заседании из-за того, что якобы «в суде нет мест». На заседание не были допущены и российские журналисты.

Напомним, в 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января». Прокуратура страны утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств этому предоставлено не было.

Отметим, что обвинение требовало приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учетом срока ареста с 2014 года, Иванова – к 12 годам.

Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года там начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.

Госдума приняла заявление о судебном процессе по так называемому делу 13 января, назвав его «политическим процессом в худших традициях «карательной юстиции», который никак не связан с защитой прав и свобод человека».

В июле 2018 года Следственный комитет России возбудил дело против генпрокуроров и судей Литвы о привлечении невиновных к ответственности по итогам расследования событий в Вильнюсе в 1991 году.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что заседания суда по данному делу проходят с заведомо обвинительным уклоном.