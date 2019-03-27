Российских журналистов не пустили на суд по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе

Журналистов российских СМИ не пустили на заседание суда по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году.

В частности, было отказано в допуске в зал суда журналистам Первого канала, RT, «Известий», «Пятого канала» и РИА «Новости». Причины сотрудники суда не указывают.

Ранее сотрудников российского посольства в Литве, в том числе посла, также не пустили на заседание суда по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году.

В 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января». Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.

Среди подсудимых есть два российских гражданина: Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и Геннадий Иванов – бывший военный, живущий в балтийской республике. Обвинение требовало приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учетом срока ареста с 2014 года, Иванова – к 12 годам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что заседания суда по так называемому делу «13 января 1991 года» проходят с заведомо обвинительным уклоном. Литовские власти неприкрыто пытаются навязать свое искаженное видение январских событий в Вильнюсе 1991 года, подчеркивала она.

Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.