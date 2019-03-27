Российских дипломатов не пустили на заседание суда в Литве по делу о событиях 1991 года

Сотрудников российского посольства в Литве, в том числе посла, не пустили на заседание суда по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году, сообщил пресс-атташе российской дипмиссии в литовской столице Александр Кудрявцев.

«Представителей посольства России не пустили на заседание суда. Собирался приехать посол (Александр) Удальцов, но ему тоже отказали. Сказали, что мест нет», – сказал он, передает РИА «Новости».

Сам Удальцов назвал безобразным тот факт, что российских дипломатов не пустили на суд в Вильнюсе. «Факт безобразный. Даже по-человечески завершить это судилище не могут, прибегают к таким мерам», – сказал он.

При этом посол подтвердил, что по протоколу российские дипломаты должны присутствовать на заседании суда в случае, когда судят граждан России. «Я ехал, потому что судят граждан России... Хотел поддержать своим присутствием, сказать, что в таких случаях было бы приятно услышать», – отметил Удальцов.

В 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января». Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.

Среди подсудимых есть два российских гражданина: Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и Геннадий Иванов – бывший военный, живущий в балтийской республике. Обвинение требовало приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учетом срока ареста с 2014 года, Иванова – к 12 годам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что заседания суда по так называемому делу «13 января 1991 года» проходят с заведомо обвинительным уклоном. Литовские власти неприкрыто пытаются навязать свое искаженное видение январских событий в Вильнюсе 1991 года, подчеркивала она.

Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.

Госдума приняла заявление о судебном процессе по так называемому «делу 13 января» о событиях 1991 года в Литве, назвав его «политическим процессом в худших традициях «карательной юстиции», который никак не связан с защитой прав и свобод человека». В июле 2018 года Следственный комитет возбудил дело против генпрокуроров и судей Литвы о привлечении невиновных к ответственности по итогам расследования событий в Вильнюсе в 1991 году.