Российских дипломатов не пустили на заседание суда в Литве по делу о событиях 1991 года

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27 марта, среда  |  Последнее обновление — 10:55  |  vz.ru
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США нашли способ спровоцировать дефицит газа в Европе

Американцы обещают инвестировать в европейскую энергетическую инфраструктуруФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Конгрессмены одобрили законопроект, который якобы защищает энергетическую безопасность Европы от российских энергоносителей. В нем американцы ушли от оголтелой политической риторики к обещанию вложить реальные деньги в европейскую энергетическую инфраструктуру. Стоит ли верить в добрые намерения США? И есть реальная угроза для Газпрома?  Подробности...
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Европа обречена на союз с Китаем против США

Эммануэль Макрон позвал на встречу с Си Цзиньпином Ангелу Меркель и Жан-Клода ЮнкераФото: Philippe Wojazer/Reuters
Отношение Европы к Китаю остается настороженным, хотя Поднебесная нужна Старому Свету даже больше, чем он ей. Китайский лидер Си Цзиньпин приехал в Европу как раз в тот момент, когда европейцам нужно определяться с собственным будущим и направлением движения – и Китай предлагает Европе объединить усилия в деле построения нового мира.  Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Душу ребенка отправили на костер ядерного лоббизма

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Давеча случился камингаут. За несколько минут Грета Тунберг меняет свою позицию на противоположную. Стоящие за ней люди объяснили девочке, что не стоит лезть туда, где большие деньги. Какой, однако, шок и скандал в среде верующих. Подробности...
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Западные политики ведут себя как подростки

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Кто бы что ни говорил – русские вмешивались в дела США. Конечно же, вмешивались! Мы залезли им прямо в мозг. Посеяли сомнения фактом независимого от Запада существования. Своим суверенитетом и свободой мысли. Подробности...
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Слуги украинских олигархов стали «друзьями народа»

Глеб Простаков, журналист
Это выглядит как союз Фауста с дьяволом, как циничный расчет, как пожимание липкой влажной руки – но такова реальность украинской политики. Кандидаты в президенты, представляющие олигархов, и есть меньшее зло. Подробности...
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            Российских дипломатов не пустили на заседание суда в Литве по делу о событиях 1991 года

            27 марта 2019, 10:33

            Текст: Алина Назарова

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            Сотрудников российского посольства в Литве, в том числе посла, не пустили на заседание суда по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году, сообщил пресс-атташе российской дипмиссии в литовской столице Александр Кудрявцев.

            «Представителей посольства России не пустили на заседание суда. Собирался приехать посол (Александр) Удальцов, но ему тоже отказали. Сказали, что мест нет», – сказал он, передает РИА «Новости».

            Сам Удальцов назвал безобразным тот факт, что российских дипломатов не пустили на суд в Вильнюсе. «Факт безобразный. Даже по-человечески завершить это судилище не могут, прибегают к таким мерам», – сказал он.

            При этом посол подтвердил, что по протоколу российские дипломаты должны присутствовать на заседании суда в случае, когда судят граждан России. «Я ехал, потому что судят граждан России... Хотел поддержать своим присутствием, сказать, что в таких случаях было бы приятно услышать», – отметил Удальцов.

            В 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января». Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.

            Среди подсудимых есть два российских гражданина: Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и Геннадий Иванов – бывший военный, живущий в балтийской республике. Обвинение требовало приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учетом срока ареста с 2014 года, Иванова – к 12 годам.

            Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что заседания суда по так называемому делу «13 января 1991 года» проходят с заведомо обвинительным уклоном. Литовские власти неприкрыто пытаются навязать свое искаженное видение январских событий в Вильнюсе 1991 года, подчеркивала она.

            Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.

            Госдума приняла заявление о судебном процессе по так называемому «делу 13 января» о событиях 1991 года в Литве, назвав его «политическим процессом в худших традициях «карательной юстиции», который никак не связан с защитой прав и свобод человека». В июле 2018 года Следственный комитет возбудил дело против генпрокуроров и судей Литвы о привлечении невиновных к ответственности по итогам расследования событий в Вильнюсе в 1991 году.


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