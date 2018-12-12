Фигурант «дела Язова» предложил Литве судить Горбачева

«Думаете, я мог без команды просто так улететь в Вильнюс? Вы думаете, что Язов – крайнее лицо, которое должно быть в этом «черном списке»? Там должен быть Горбачев», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник КГБ в отставке Михаил Головатов. Во вторник он был заочно осужден литовским судом на 12 лет за события в Вильнюсе 1991 года. На 10 лет осудили экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова.

«Я был офицером КГБ. Выполнял приказ в 1991-м по освобождению телецентра и телебашни от соратников «Саюдиса», – рассказал полковник КГБ СССР в отставке Михаил Головатов, на момент январских событий в Вильнюсе – офицер группы «А» Седьмого управления КГБ (будущая «Альфа»), командир этой группы с августа 1991 года по 1992 год.

В среду Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года Головатова и маршала Советского Союза Дмитрия Язова, на момент событий – министра обороны СССР. Суд заочно признал их виновными «в преступлениях против человечности и военных преступлениях».

«Сегодняшний судебный процесс связан с тем шоу, которое было и на следствии, и которое развертывалось в отношении всех подозреваемых», – сказал Головатов. Он напомнил, что процесс тянулся еще с 1996 года, «когда по тем же событиям уже были осуждены руководители Компартии Литвы, и отбыли наказание; кого-то уже нет в живых». «В 2006 году я получил уведомление о «преступлениях», которые были пересланы через Генпрокуратуру», – продолжает собеседник.

Головатов также напомнил, что в июне 2011 года он был арестован в Австрии по запросу Литвы, направившей ориентировку на него в общеевропейский розыск. «Воевали» тогда с этим запросом, но австрийским судом я был освобожден», – вспоминает он. Австрийская сторона объяснила свои действия юридическими причинами, но литовские власти усмотрели в этом «руку Москвы».

«Мне был закрыт въезд в страны Евросоюза», – подчеркивает Головатов. Заочно осужден на 14 лет командир вильнюсского ОМОНа Владимр Усхопчик. Но в отношении некоторых советских военнослужащих дело о штурме телецентра не было «шоу». «А в 2014 году был арестован Юрий Мель, полковник, живущий в Литве. И с 2014 года находился в одиночке в тюрьме. Последние два года – под судом. На сегодняшний день Мелю объявили семь лет тюрьмы», – отмечает Головатов.

Язову грозили заочным пожизненным заключением. «Ему 95 лет, он участник войны», – возмущается Головатов. «Два года назад наш президент наградил его самой почетной наградой – орденом Александра Невского», – напомнил собеседник.

«Вы думаете, что маршал Язов крайнее лицо, которое должно быть в этом списке? Там должен быть Горбачев. Или вы думаете, что Минобороны без согласования с первым лицом могло принимать какие-то решения? Язов все докладывал Горбачеву. Или я мог без команды просто так улететь в Вильнюс? Это исключено», – пояснил Головатов.

«То, что нам вменяют на сегодняшний день, и основная наша вина заключается в том, что мы были членами КПСС. А то, что у них Даля Грибаускайте была видным членом КПСС – это их не волнует», – заметил собеседник.