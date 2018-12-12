Фигурант «дела Язова» предложил Литве судить Горбачева

Взгляд
27 марта, среда  |  Последнее обновление — 15:11  |  vz.ru
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США нашли способ спровоцировать дефицит газа в Европе

Американцы обещают инвестировать в европейскую энергетическую инфраструктуруФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Конгрессмены одобрили законопроект, который якобы защищает энергетическую безопасность Европы от российских энергоносителей. В нем американцы ушли от оголтелой политической риторики к обещанию вложить реальные деньги в европейскую энергетическую инфраструктуру. Стоит ли верить в добрые намерения США? И есть реальная угроза для Газпрома?  Подробности...
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Европа обречена на союз с Китаем против США

Эммануэль Макрон позвал на встречу с Си Цзиньпином Ангелу Меркель и Жан-Клода ЮнкераФото: Philippe Wojazer/Reuters
Отношение Европы к Китаю остается настороженным, хотя Поднебесная нужна Старому Свету даже больше, чем он ей. Китайский лидер Си Цзиньпин приехал в Европу как раз в тот момент, когда европейцам нужно определяться с собственным будущим и направлением движения – и Китай предлагает Европе объединить усилия в деле построения нового мира.  Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Мы не должны тешить самолюбие неприкасаемых

Владимир Добрынин, журналист
После закона о фейках необходимость в депутатской неприкосновенности отпадает. Есть компромат – несите в органы или публикуйте. Проверят и подтвердят – заведут дело. Но если компромат окажется туфтой, то дело заведут о клевете. Подробности...

Не торопитесь вбивать осиновый кол в детище Абызова

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Для меня лично четыре года в Белом доме были самым тяжелым временем в жизни. Ровно из-за того, что была куча классных идей и проектов, и совсем не так много получалось, как хотелось бы. Но, оглядываясь назад, понимаешь, что вышло на самом деле довольно много. Подробности...
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Душу ребенка отправили на костер ядерного лоббизма

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Давеча случился камингаут. За несколько минут Грета Тунберг меняет свою позицию на противоположную. Стоящие за ней люди объяснили девочке, что не стоит лезть туда, где большие деньги. Какой, однако, шок и скандал в среде верующих. Подробности...
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      Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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            Фигурант «дела Язова» предложил Литве судить Горбачева

               27 марта 2019, 14:58
            Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
            Текст: Александр Колпаков

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            «Думаете, я мог без команды просто так улететь в Вильнюс? Вы думаете, что Язов – крайнее лицо, которое должно быть в этом «черном списке»? Там должен быть Горбачев», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник КГБ в отставке Михаил Головатов. Во вторник он был заочно осужден литовским судом на 12 лет за события в Вильнюсе 1991 года. На 10 лет осудили экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова.

            «Я был офицером КГБ. Выполнял приказ в 1991-м по освобождению телецентра и телебашни от соратников «Саюдиса», – рассказал полковник КГБ СССР в отставке Михаил Головатов, на момент январских событий в Вильнюсе – офицер группы «А» Седьмого управления КГБ (будущая «Альфа»), командир этой группы с августа 1991 года по 1992 год.

            В среду Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года Головатова и маршала Советского Союза Дмитрия Язова, на момент событий – министра обороны СССР. Суд заочно признал их виновными «в преступлениях против человечности и военных преступлениях».

            «Сегодняшний судебный процесс связан с тем шоу, которое было и на следствии, и которое развертывалось в отношении всех подозреваемых», – сказал Головатов. Он напомнил, что процесс тянулся еще с 1996 года, «когда по тем же событиям уже были осуждены руководители Компартии Литвы, и отбыли наказание; кого-то уже нет в живых». «В 2006 году я получил уведомление о «преступлениях», которые были пересланы через Генпрокуратуру», – продолжает собеседник.

            Головатов также напомнил, что в июне 2011 года он был арестован в Австрии по запросу Литвы, направившей ориентировку на него в общеевропейский розыск. «Воевали» тогда с этим запросом, но австрийским судом я был освобожден», – вспоминает он. Австрийская сторона объяснила свои действия юридическими причинами, но литовские власти усмотрели в этом «руку Москвы».

            «Мне был закрыт въезд в страны Евросоюза», – подчеркивает Головатов. Заочно осужден на 14 лет командир вильнюсского ОМОНа Владимр Усхопчик. Но в отношении некоторых советских военнослужащих дело о штурме телецентра не было «шоу». «А в 2014 году был арестован Юрий Мель, полковник, живущий в Литве. И с 2014 года находился в одиночке в тюрьме. Последние два года – под судом. На сегодняшний день Мелю объявили семь лет тюрьмы», – отмечает Головатов.

            Язову грозили заочным пожизненным заключением. «Ему 95 лет, он участник войны», – возмущается Головатов. «Два года назад наш президент наградил его самой почетной наградой – орденом Александра Невского», – напомнил собеседник.

            «Вы думаете, что маршал Язов крайнее лицо, которое должно быть в этом списке? Там должен быть Горбачев. Или вы думаете, что Минобороны без согласования с первым лицом могло принимать какие-то решения? Язов все докладывал Горбачеву. Или я мог без команды просто так улететь в Вильнюс? Это исключено», – пояснил Головатов.

            «То, что нам вменяют на сегодняшний день, и основная наша вина заключается в том, что мы были членами КПСС. А то, что у них Даля Грибаускайте была видным членом КПСС – это их не волнует», – заметил собеседник.


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