Число пострадавших при прорыве трубы с кипятком в ТЦ Москвы выросло до десяти человек

Число пострадавших при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве выросло до десяти человек

Количество пострадавших при прорыве трубы с горячей водой в московском ТЦ выросло до десяти человек, сообщил источник в медицинских службах.

Ожоги получили 10 человек, девять из них госпитализированы, одного отправили на амбулаторное лечение, сказал собеседник ТАСС.

В ГСУ СК по Москве указали, что следователи изымают техническую документацию по ТЦ «Времена года», где прорвало трубу. Устанавливаются ответственные за обслуживание и эксплуатацию здания.

Прокуратура Москвы также начала проверку, действиям ответственных лиц дадут оценку, по результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Управление ТЦ осуществляло, по открытым данным, ООО «РД управление инвестициями», его уставной капитал – 10 тыс. рублей. Выручка за 2022 год составила 227,6 млн рублей. Компании нет в едином реестре проверок за последний год.

Учредителем и владельцем, по данным ЕГРЮЛ, является Amara Management S. A. в Люксембурге.

Напомним, в субботу из-за прорыва трубы с кипятком в столичном торговом центре «Времена года» погиби четыре человека. СК возбудил уголовное дело.