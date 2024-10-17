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Науседа заявил о неспособности ЕС согласовать просьбы Зеленского
Президент Литвы Науседа заявил о неспособности ЕС согласовать просьбы Киева
Западные страны продолжают колебаться по ключевым пунктам плана украинского президента Владимира Зеленского, включая приглашение Украины в НАТО и нанесение ударов по военным целям на российской территории, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
По его словам, западные страны колеблются в вопросе поддержки Украины, передает ТАСС.
Науседа отметил, что Евросоюз пока не может прийти к согласию по ряду просьб президента Украины касательно приглашения страны в НАТО, нанесения ударов по военным целям на российской территории и предоставления конкретных видов вооружений, включая дальнобойные ракеты.
«Когда я смотрю на план Зеленского, я вижу те решения и меры, которые мы, западные страны, не можем принять в последние месяцы и даже годы. На саммитах НАТО в Вильнюсе и Вашингтоне мы не смогли достичь консенсуса. Очень важно, чтобы мы достигли консенсуса, иначе принять решение о присоединении Украины к альянсу будет невозможно», – сказал Науседа.
Он добавил, что второй пункт плана Зеленского касается удара по военным целям на территории России, что также вызывает разногласия у западных стран.
Третий пункт фокусируется на предоставлении Украине вооружений, в частности дальнобойных ракет, и здесь западные страны продолжают колебаться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, австралийские власти планируют передать киевскому режиму 49 списанных американских танков M1A1 Abrams. Правительство Румынии утвердило финансирование для обучения украинских пилотов F-16 на базе в Фетешти, что является частью поддержки Украины на уровне НАТО и ЕС. Президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 425 млн долларов, включая системы ПВО, после разговора с Зеленским.