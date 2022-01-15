Россия должна одергивать зарвавшихся русофобов

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Как выгоднее распорядиться сбережениями в 2022 году

Геополитические риски – главный фактор, который отворачивает россиян от рублевых депозитов Алексей Сухоруков/РИА Новости
Каждый десятый россиянин стал частным инвестором, открыв брокерский счет. Бум розничного инвестирования в последние два года спровоцировали низкие ставки по депозитам. Однако к концу 2021 года вклады снова становятся привлекательными – проценты по ним достигли пятилетнего максимума и еще могут подрасти. Вернут ли россияне свои сбережения в банки и не съест ли их инфляция? Подробности...
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Москва избавила Америку от русских хакеров

Хакеров взяли без боя кадр из видео
ФСБ по обращению США ликвидировала в России хакерскую группировку REvil. Несколько лет ее участники терроризировали американские структуры, а в прошлом году президент Джо Байден даже обратил на это внимание своего коллеги Владимира Путина. Как разгром REvil отразится на отношениях России и США и при чем тут переговоры по безопасности? Подробности...
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«Врать нельзя». Как Тамбовской области меняют репутацию

Инжавино -один из самых удаленных уголков Тамбовской области. Который тоже должен стать привлекательным для жизни Юрий Васильев/ВГЗГЛЯД
Как следует поступить, чтобы жители региона, уехавшие на заработки, возвращались домой и привозили заработанное на родину? Что делать, если прошлая отчетность говорит об одном, а реальные обстоятельства указывают на иное? Спецкор газеты ВЗГЛЯД искал ответы на эти вопросы вместе с Максимом Егоровым – и.о. губернатора Тамбовской области, который на этой неделе отметил первые сто дней в этой должности. Подробности...
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Польша создала свой аналог «Северного потока»

Польша рассчитывает стать региональным энергетическим хабом ambergrid.lt
Варшава лелеет гигантские планы по созданию собственной «энергетической империи». Только что закончено строительство газопровода, который должен превратить Польшу в крупный газовый хаб и избавить соседние страны от «энергетической зависимости» от России. Однако сбудутся ли эти мечты – и что может помешать их осуществлению? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия должна одергивать зарвавшихся русофобов

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Назначение открытого русофоба министром в Казахстане поставило вопрос о том, можно ли иметь с этим политиком дело. И ответ – нельзя. Пока за подбор русофобских кадров во власть ответственность несет одна Чехия. И этого явно недостаточно. Подробности...

Почему растут продажи винила

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В угаре невиданного доступа к музыкальным материалам я вот лично закачал себе тысяч двадцать всяких единиц музыки, пока вдруг не понял, что это путь в никуда. Это уже превращается в бездумное некритичное потребление, и когда-то это надо было прекращать. Подробности...
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Мультфильмы внедряют в детей идеи феминизма

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам, папам и мамам, хочется больше детских фильмов и мультфильмов, которые были бы современны, понятны нашим детям (в советских через сцену приходится то одно, то другое объяснять – мир изменился), но показывали бы правильные образцы поведения. Подробности...
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ОДКБ выводит войска из Казахстана

Переговоры Россия – НАТО: главное

Русофоб во власти Казахстана

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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
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Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Россия должна одергивать зарвавшихся русофобов

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		15 января 2022, 13:00

    События первых дней 2022 года заставили обратить особое внимание на Казахстан, который и до того успел превратиться в поставщика неприятных для России новостей. Чего стоит одни только «языковые патрули», когда покупателей и продавцов принуждали к общению на казахском языке. Теперь же, несмотря на помощь ОДКБ в борьбе с беспорядками, министром информации республики стал Аскар Умаров, прославившийся настолько грубыми русофобскими высказываниями, что ему даже запретили въезд в Россию.

    Разумеется, Казахстан – суверенное государство, и кадровую политику оно определяет само. Однако Россия не может и не должна спокойно на это смотреть. Поэтому заявления главы Россотрудничества Евгения Примакова и руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина о нежелании работать с ним кажутся вполне обоснованными. Партнёр (а тем более – союзник) не должен позволять себе такую «роскошь», как назначение на высокий пост человека с такой репутацией. И ему надо дать понять, что так себя не ведут.

    На Казахстан следует давить по нескольким линиям. Первая – закрепление особого статуса русского языка в северных регионах, где всё ещё велика доля русских. Вторая – освобождение из местных тюрем тех, кто воевал в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Третье – пересмотр приговора пророссийскому политику Ермеку Тайчибекову. И при этом остановить все проекты, где с казахстанской стороны хоть как-то засветились оголтелые борцы с Россией, русскими, русским языком, памятью о Победе. Пусть союзник почувствует, что предел всепрощению есть.

    Обратимся к опыту других стран. Можно ли себе представить картину, когда Израиль спокойно взирает на появление во властном кабинете какой-то страны человека с репутацией антисемита? Достаточно вспомнить, как он фактически разорвал отношения с Австрией, когда её президентом стал подозреваемый в военных преступлениях Курт Вальдхайм. И стараниями израильтян бывший генсек ООН превратился в международного изгоя, с которым никто не хотел иметь дело. США и европейские страны тоже не хотели его видеть у себя.

    Вспомним ещё одну историю, связанную с Австрией. В 2000 году в правящую коалицию вошла Партия свободы, чей тогдашний лидер Йорг Хайдер прославился целым рядом высказываний, оправдывающих нацизм и (заодно) выступал против членства в ЕС. Невзирая на то, что за его партию проголосовало более четверти австрийцев, Евросоюз ввёл против этой страны санкции. В итоге их сняли, но сам Хайдер вроде бы зарезервированную за ним должность вице-канцлера и министра не получил. Значит, личность министра для сильных мира сего имеет значение.

    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

    Попробуем себе гипотетически представить такую картину. Министром информации Колумбии (ближайший союзник США в Латинской Америке) станет американофоб. Долго ли он просидит на своём посту? А как Китай воспримет назначение в союзной ему Мьянме министром человека, который назовёт местных китайцев «пришлым элементом» и призовёт к их выдворению?

    Представить себе подобное трудно. Да и не пойдут ни колумбийцы, ни бирманцы на такое, потому что не захотят нарваться на неприятности. Россия, увы, проявляет в этом плане излишнюю терпимость. Так, в 2009-2012 готах министром культуры Белоруссии был Павел Латушко. Это сегодня он стал одним из главных лиц прозападной оппозиции, а в те годы трудился на государственном посту. С его подачи в стране расцвёл культ Великого Княжества Литовского, ополяченной знати, а общее прошлое восточнославянских народов задвигали куда подальше. И в России это терпели. Чем в итоге кончилось? Известно, чем. Событиями 2020 года.

    Можно вспомнить более давнюю историю с бывшим премьером Швеции Карлом Бильдтом. В 2001–2006 годах он работал с компанией Vostok Nafta, которая занималась акциями «Газпрома». Работал, хотя о его нелюбви к России было известно ещё тогда. Впоследствии он стал автором программы ЕС «Восточное партнёрство», лично выступал на Майдане. Ещё в 2008 году он предложил ввести санкции в отношении России. Он же курировал поддержку российской либеральной оппозиции. Стал он для нас «своим» от работы с «Газпромом»? Ответ ясен.

    Вопрос можно поставить и шире. В Израиле делают доклады о ситуации с антисемитизмом в мире. Те же США и Евросоюз делают доклады о ситуации с правами человека в мире. Китай стал публиковать сведения о правах человека в США. А у нас МИД делает обширные доклады по русофобии среди чиновников и депутатов других стран? Всё, что можно вспомнить – это отдельные обвинения в русофобии по поводу отдельных событий вроде публикации в США «досье Мюллера», когда Дональда Трампа обвинили в связях с Россией. Скажем, одним из первых кандидатов на появление в списке русофобов может стоять голландский политик, бывший лидер партии «Демократы-66» Александр Петхольд, заявивший в 2018 году: «Я ещё не встречал ни одного русского, который покаялся бы и исправил свои ошибки». Причём этим он поддержал коллегу, который признался, что выдумал несколько русофобских баек. Теперь представьте себе, если бы такое высказывание прозвучало в адрес мусульман или евреев. Общественность Нидерландов мигом выписала бы ему «волчий билет».

    А что Россия? Определённую огласку эта история всё же получила. Представители русской общины Нидерландов вознамерились с ним судиться. Однако до дела так и не дошло. И не дошло, потому что Россия не стала раскручивать из этого международный скандал. Не озадачилась его преследованием за разжигание ненависти. Петхольда не затравили в соцсетях до той степени, когда ему бы пришлось извиняться. Что мы имеем в итоге? Крайнюю враждебность Голландии, где русофобам почти всё можно.

    Пожалуй, внятная реакция на подобные выходки была за последнее время только раз. Но как реакция? Просто полное молчание. Россия, похоже, решила просто вычеркнуть Чехию из своей политики, когда её премьером стал антироссийски настроенный Петр Фиала, а в правительство вошла партия ТОП-09, прямо призывающая к свержению российской власти. Глава чешского МИД Ян Липавский уже дал понять, что отсутствие отношений с Россией – не норма. Вообще – не норма, конечно. Но в нынешних обстоятельствах – норма.

    Это норма, когда уважающее себя государство не собирается закрывать глаза на то, что во власть где-то приходят её открытые враги. Весь вопрос в том, почему об этом вспомнили один раз и именно в случае с Чехией. Как видно, многие другие страны (в том числе и наши ближайшие союзники) не раз давали России повод для ограничения отношений на определённых направлениях. Однако она спускала многое на тормозах, чем давала повод считать, что с ней можно не считаться.

    А теперь представим себе, если бы министром иностранных дел (или министром чего угодно ещё) в России назначили бы Жириновского или Дугина. На Западе из Владимира Вольфовича и Александра Гельевича вылепили чуть ли не демонические фигуры, обвиняя их и в фашизме. С этими ведомствами американцы и европейцы прекратили бы все отношения только потому, что ими руководят Жириновский и Дугин. Потому что они их не устраивают ни в каком виде. Да, они бы вмешались в суверенные дела России, но они бы так сделали.

    Так что кадры в данном случае решают всё. И появление во власти откровенных русофобов Россия не должна оставлять без внимания. Ни в Казахстане, ни в Белоруссии, ни в Чехии, ни с Голландии, ни в Буркина-Фасо или Мальдивами, если там такие объявятся.

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