Россия должна одергивать зарвавшихся русофобов

События первых дней 2022 года заставили обратить особое внимание на Казахстан, который и до того успел превратиться в поставщика неприятных для России новостей. Чего стоит одни только «языковые патрули», когда покупателей и продавцов принуждали к общению на казахском языке. Теперь же, несмотря на помощь ОДКБ в борьбе с беспорядками, министром информации республики стал Аскар Умаров, прославившийся настолько грубыми русофобскими высказываниями, что ему даже запретили въезд в Россию.

Разумеется, Казахстан – суверенное государство, и кадровую политику оно определяет само. Однако Россия не может и не должна спокойно на это смотреть. Поэтому заявления главы Россотрудничества Евгения Примакова и руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина о нежелании работать с ним кажутся вполне обоснованными. Партнёр (а тем более – союзник) не должен позволять себе такую «роскошь», как назначение на высокий пост человека с такой репутацией. И ему надо дать понять, что так себя не ведут.

На Казахстан следует давить по нескольким линиям. Первая – закрепление особого статуса русского языка в северных регионах, где всё ещё велика доля русских. Вторая – освобождение из местных тюрем тех, кто воевал в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Третье – пересмотр приговора пророссийскому политику Ермеку Тайчибекову. И при этом остановить все проекты, где с казахстанской стороны хоть как-то засветились оголтелые борцы с Россией, русскими, русским языком, памятью о Победе. Пусть союзник почувствует, что предел всепрощению есть.

Обратимся к опыту других стран. Можно ли себе представить картину, когда Израиль спокойно взирает на появление во властном кабинете какой-то страны человека с репутацией антисемита? Достаточно вспомнить, как он фактически разорвал отношения с Австрией, когда её президентом стал подозреваемый в военных преступлениях Курт Вальдхайм. И стараниями израильтян бывший генсек ООН превратился в международного изгоя, с которым никто не хотел иметь дело. США и европейские страны тоже не хотели его видеть у себя.

Вспомним ещё одну историю, связанную с Австрией. В 2000 году в правящую коалицию вошла Партия свободы, чей тогдашний лидер Йорг Хайдер прославился целым рядом высказываний, оправдывающих нацизм и (заодно) выступал против членства в ЕС. Невзирая на то, что за его партию проголосовало более четверти австрийцев, Евросоюз ввёл против этой страны санкции. В итоге их сняли, но сам Хайдер вроде бы зарезервированную за ним должность вице-канцлера и министра не получил. Значит, личность министра для сильных мира сего имеет значение.

Попробуем себе гипотетически представить такую картину. Министром информации Колумбии (ближайший союзник США в Латинской Америке) станет американофоб. Долго ли он просидит на своём посту? А как Китай воспримет назначение в союзной ему Мьянме министром человека, который назовёт местных китайцев «пришлым элементом» и призовёт к их выдворению?

Представить себе подобное трудно. Да и не пойдут ни колумбийцы, ни бирманцы на такое, потому что не захотят нарваться на неприятности. Россия, увы, проявляет в этом плане излишнюю терпимость. Так, в 2009-2012 готах министром культуры Белоруссии был Павел Латушко. Это сегодня он стал одним из главных лиц прозападной оппозиции, а в те годы трудился на государственном посту. С его подачи в стране расцвёл культ Великого Княжества Литовского, ополяченной знати, а общее прошлое восточнославянских народов задвигали куда подальше. И в России это терпели. Чем в итоге кончилось? Известно, чем. Событиями 2020 года.

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Можно вспомнить более давнюю историю с бывшим премьером Швеции Карлом Бильдтом. В 2001–2006 годах он работал с компанией Vostok Nafta, которая занималась акциями «Газпрома». Работал, хотя о его нелюбви к России было известно ещё тогда. Впоследствии он стал автором программы ЕС «Восточное партнёрство», лично выступал на Майдане. Ещё в 2008 году он предложил ввести санкции в отношении России. Он же курировал поддержку российской либеральной оппозиции. Стал он для нас «своим» от работы с «Газпромом»? Ответ ясен.

Вопрос можно поставить и шире. В Израиле делают доклады о ситуации с антисемитизмом в мире. Те же США и Евросоюз делают доклады о ситуации с правами человека в мире. Китай стал публиковать сведения о правах человека в США. А у нас МИД делает обширные доклады по русофобии среди чиновников и депутатов других стран? Всё, что можно вспомнить – это отдельные обвинения в русофобии по поводу отдельных событий вроде публикации в США «досье Мюллера», когда Дональда Трампа обвинили в связях с Россией. Скажем, одним из первых кандидатов на появление в списке русофобов может стоять голландский политик, бывший лидер партии «Демократы-66» Александр Петхольд, заявивший в 2018 году: «Я ещё не встречал ни одного русского, который покаялся бы и исправил свои ошибки». Причём этим он поддержал коллегу, который признался, что выдумал несколько русофобских баек. Теперь представьте себе, если бы такое высказывание прозвучало в адрес мусульман или евреев. Общественность Нидерландов мигом выписала бы ему «волчий билет».

А что Россия? Определённую огласку эта история всё же получила. Представители русской общины Нидерландов вознамерились с ним судиться. Однако до дела так и не дошло. И не дошло, потому что Россия не стала раскручивать из этого международный скандал. Не озадачилась его преследованием за разжигание ненависти. Петхольда не затравили в соцсетях до той степени, когда ему бы пришлось извиняться. Что мы имеем в итоге? Крайнюю враждебность Голландии, где русофобам почти всё можно.

Пожалуй, внятная реакция на подобные выходки была за последнее время только раз. Но как реакция? Просто полное молчание. Россия, похоже, решила просто вычеркнуть Чехию из своей политики, когда её премьером стал антироссийски настроенный Петр Фиала, а в правительство вошла партия ТОП-09, прямо призывающая к свержению российской власти. Глава чешского МИД Ян Липавский уже дал понять, что отсутствие отношений с Россией – не норма. Вообще – не норма, конечно. Но в нынешних обстоятельствах – норма.

Это норма, когда уважающее себя государство не собирается закрывать глаза на то, что во власть где-то приходят её открытые враги. Весь вопрос в том, почему об этом вспомнили один раз и именно в случае с Чехией. Как видно, многие другие страны (в том числе и наши ближайшие союзники) не раз давали России повод для ограничения отношений на определённых направлениях. Однако она спускала многое на тормозах, чем давала повод считать, что с ней можно не считаться.

А теперь представим себе, если бы министром иностранных дел (или министром чего угодно ещё) в России назначили бы Жириновского или Дугина. На Западе из Владимира Вольфовича и Александра Гельевича вылепили чуть ли не демонические фигуры, обвиняя их и в фашизме. С этими ведомствами американцы и европейцы прекратили бы все отношения только потому, что ими руководят Жириновский и Дугин. Потому что они их не устраивают ни в каком виде. Да, они бы вмешались в суверенные дела России, но они бы так сделали.

Так что кадры в данном случае решают всё. И появление во власти откровенных русофобов Россия не должна оставлять без внимания. Ни в Казахстане, ни в Белоруссии, ни в Чехии, ни с Голландии, ни в Буркина-Фасо или Мальдивами, если там такие объявятся.