|
|
В Кремле пообещали оценивать казахского министра Умарова по заявлениям на новом посту
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россия будет судить о министре информации Казахстана Аскаре Умарове по его высказываниям на новом посту, а не по прежним словам, Россия готова работать со всеми членами нового кабмина Казахстана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания, но здесь прежде всего следует исходить из того, что это президент Казахстана, президент нашего партнерского, союзнического государства назначил свой кабинет министров, и он оказал господину Умарову доверие. Судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своем новом статусе, и, безусловно, нужно и предстоит работать взаимодействовать и углублять сотрудничество с теми министрами, которых назначил президент Токаев», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, если у молодого поколения возникают какие-то вопросы или пробелы по пониманию истории Великой Отечественной войны, то работа России, объяснить это.
«Все-таки молодые люди, с пониманием роли Великой Отечественной войны, с отношением к русскоязычным жителям Казахстана, это все можно объяснить, рассказать, в этом и должна заключаться наша работа», - отметил он.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.
Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.
Кроме того, глава Россотрудничества Евгений Примаков также заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.
В то же время депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».
Позже Кремль согласился с тем, Умаров позволял себе «неловкие высказывания, некорректные». Но при этом Москва будет судить об Умарове «по тем заявлениям, которые он сделает в своем новом статусе». Кроме того, «Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Алма-Ате погиб замкомандира гвардейской десантно-штурмовой бригады
Во время протестов в Алма-Ате погиб 39-летний заместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Казахстана подполковник Сандибек Хаиров.
У погибшего военного остались супруга и двое детей. Сообщается, что церемония прощания состоится 13 января в 10.00 в Доме офицеров Алма-Аты, передает Telegram-канал Tengrinews.kz - Новости Казахстана.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Рогозин не захотел видеть министра информации Казахстана на Байконуре
На космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Мы его там не ждем», – заявил Рогозин в Теlegram.
Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.
Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Дочь Назарбаева заявила о последнем жестоком уроке для Казахстана
|
|
Жестокий урок для Казахстана в виде массовых беспорядков и погромов станет последним в истории страны, заявила младшая дочь бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева Алия.
«С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», – написала она в Instagram.
Она выразила надежду, что «этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории». «Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», – отметила дочь первого президента Казахстана.
«Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», – заявила Назарбаева.
-
Ранее в 14 из 17 регионов Казахстана, включая столицу, отменили красный уровень террористической опасности.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны Казахстана опубликовало видео с миротворцами ОДКБ
Министерство обороны Казахстана показало видео, на котором запечатлены миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Видео публикует Telegram-канал «Говорит Москва».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.
Из Казахстана начали выводить миротворческий контингент ОДКБ
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 12 января рассказал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, а также доложил о начале вывода миротворческого контингента, сообщает пресс-служба главы республики.
«Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов Организации в обозначенные главой Казахстана сроки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Токаева.
Ранее президент говорил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ запланирован на 13 января.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранителям Казахстана
|
|
Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана, сообщили в Минобороны России.
«В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», – указано в заявлении, передает РИА «Новости».
В настоящий момент, как отметили в пресс-службе ведомства, миротворцы приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации.
В Минобороны заверили, что возращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.
Посол Казахстана в Баку назвал местонахождение Назарбаева
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сейчас находится в столице страны, заявил посол республики в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.
«Назарбаев находится в столице Казахстана. Он провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он постоянно следит за ситуацией», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее в Китае опровергли нахождение в стране Назарбаева. 8 января в пресс-службе Назарбаева сообщили, что бывший президент Казахстана находится в Нур-Султане и призывает всех сплотиться вокруг главы государства Касым-Жомарта Токаева для преодоления вызовов и обеспечения целостности страны.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Все началось с протестов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарту Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез, который до этого возглавлял Назарбаев.
Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что экс-глава Казахстана сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности действующему главе государства.
Красный уровень террористической угрозы отменен на большей части Казахстана
|
|
В 14 из 17 регионов Казахстана, включая столицу, отменен красный уровень террористической опасности, сообщил Комитет национальной безопасности страны.
КНБ сообщил, что в 14 регионах «обстановка стабилизирована». Оперштаб сообщает «о завершении антитеррористической операции и отмене критического «красного» уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей».
В Алма-Аты, а также в Алматинской и Жамбылской областях продолжаются антитеррористическая операция, «установление и задержание террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков». На территории указанных регионов красный уровень террористической угрозы остается в силе, передает РИА «Новости».
Как сообщил информцентр комендатуры Алма-Аты, в городе задержали почти 2 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1486 боеприпасов, передает ТАСС.
Тем временем первый пассажирский самолет, вылетевший из аэропорта Алма-Аты после возобновления его работы, направился в столицу Казахстана.
Генеральная прокуратура Казахстана совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики создала веб-сайт stopterrorism.kz. Здесь казахстанцы могут анонимно загрузить записи о террористических актах и беспорядках.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минченко объяснил нежелание Рогозина видеть на Байконуре главного русофоба Казахстана
|
|
«Рогозин просто удерживает свое политическое позиционирование. Сама по себе история с Умаровым здесь вторична», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее глава Роскосмоса заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.
«Рогозин сейчас выступает в двух ипостасях: с одной стороны – он руководитель крупной госкорпорации, а с другой стороны – претендует на роль лидера определенного идеологического течения. И у него эти две ипостаси конкурируют между собой», – сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
«Поэтому, я думаю, постом в адрес Умарова Рогозин просто удерживает свое политическое позиционирование. Сама по себе история с Умаровым здесь вторична», – добавил собеседник.
«Представим, что у России и Казахстана появится необходимость провести какое-то межгосударственное мероприятие. И в рамках этого мероприятия по должности, например, там будет присутствовать министр информации Умаров. Его что, не пустят на космодром? Поэтому пост главы Роскосмоса – это скорее идеологическое обозначение мнения Рогозина и его претензий на определенный электорат», – заключил Минченко.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову. «Мы его там не ждем», – заявил Рогозин в Теlegram.
Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются
Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.
Кроме того, глава Россотрудничества Евгений Примаков также заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.
В то же время депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».
Позже Кремль согласился с тем, что Умаров позволял себе «неловкие высказывания, некорректные». Но при этом Москва будет судить об Умарове «по тем заявлениям, которые он сделает в своем новом статусе». Кроме того, «Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Токаев предложил ввести в ОДКБ новую миротворческую должность
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить институт специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества, сообщили в пресс-службе политика.
Об этом он объявил в ходе встречи с генсекретарем ОДКБ Станиславом Засем, который подчеркнул важность и своевременность реализации этой инициативы президента Казахстана, передает РИА «Новости».
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В Казахстане начали расследование дела о попытке захвата власти экс-главой КНБ
|
|
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал расследование в отношении бывшего председателя КНБ Карима Масимова по фактам действий, направленных на насильственный захват власти.
«В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий», – информирует пресс-служба КНБ, передает РИА «Новости».
По подозрению в госизмене в Казахстане задержаны бывшие заместители председателя Комитета национальной безопасности – начальник Службы спецназначения «А» Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
Ранее спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабили магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Токаев объявил дату вывода миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана
Организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба в Алма-Ате.
«Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране», – передает его слова ТАСС.
Токаев добавил, что присутствие миротворцев имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. «Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам – главам государств», – сказал глава Казахстана.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
Названа дата отмены режима ЧП в нескольких областях Казахстана
Власти республики приняли решение отменить с 13 января в трех областях введенный ранее по всей стране из-за митингов и беспорядков режим чрезвычайного положения, сообщили 12 января в пресс-службе президента Казахстана.
«Постановляю отменить с 07:00 (04:00 мск) 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Западно-Казахстанской области», – передает ТАСС со ссылкой на указ Касыма – Жомарта Токаева.
Аналогичные решения также приняты в отношении Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Подсчитана выделенная США на «развитие демократии» в Казахстане сумма
Вашингтон в 2020-2021 годах выделил не менее 9,14 млн долларов на некоммерческие проекты в Казахстане, причем их финансирование осуществлялось по линии связанного с ЦРУ Агентства США по международному развитию (USAID), выяснили СМИ.
Как следует из отчетных документов USAID, большинство проектов Соединенных Штатов в Казахстане имеют долгосрочный характер и подразумевают многолетнее финансирование, передает RT.
USAID распределяет бюджетные деньги как напрямую, так и через ответственные ведомства и институты в США, которые уже работают с НКО и ведомствами в Казахстане. Их в отчетах называют «партнерами».
RT выделил для подсчета те направления, где назначение средств было явно связано с политическими, медийными целями, а также с целью построения лояльного Западу общества. Анализ цифр показал, что только за 2020 год на развитие этих направлений в Казахстане было потрачено 7,2 млн долларов. Полная отчетность за 2021 год еще не обнародована, однако известно, что «траты на гражданское общество» составят не менее 1,94 млн долларов.
В минувшем году самой крупной статьей расходов USAID в Казахстане были траты на «укрепление благоприятной правовой среды» – 800 тыс. долларов. Целью этой программы провозглашается создание в стране комфортных условий для развития бизнеса и процветания организаций гражданского общества, а также «независимости и профессионализма судебной системы». В 2020 году на те же цели было потрачено 115 тыс. долларов.
Второй по объему транш в 2021 году – 400 тыс. долларов – выделен на поддержку мероприятий, способствующих вовлечению граждан в участие в экономических, политических, управленческих и других процессах, «направленных на создание более мирных, демократических и плюралистических обществ».
На поддержку казахских СМИ в 2021 году выделили 150 тыс. долларов (в 2020-м на эти цели потратили 325 тыс. долларов).
Средства массовой информации финансируются в рамках Центральноазиатской медиапрограммы полной стоимостью 15 млн долларов. Она рассчитана на пять лет и работает в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Официальная цель – помощь СМИ в создании беспристрастных материалов на политические и общественные темы, обучение журналистов и оказание им юридической поддержки.
Однако на практике на эти деньги в Средней Азии взращиваются лояльные Западу лидеры мнений, считает доцент Финансового университета при правительстве России, эксперт по внешней политике США Геворг Мирзаян: «USAID выделяет деньги на гуманитарные программы, чтобы создать в странах проамериканскую прослойку населения. Они работают целенаправленно с теми лицами, которые затем становятся лидерами общественного мнения: молодыми политиками, журналистами, гражданскими активистами».
USAID, добавил Мирзаян, действует через «мягкую силу» – и действует очень эффективно. Например, так на Украине «через USAID и другие структуры сформировалась прозападная прослойка активистов, которые потом делали «майдан».
«Это, конечно, сыграло роль, потому что там (в Казахстане) воспитывалась прозападная прослойка. Но надо учитывать, что USAID – только один из каналов американского финансирования», – добавил он.
Однако Казахстан вряд ли станет демократичнее благодаря такой политике Вашингтона, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин: «Безусловно, регулярно выделяемые средства на так называемую поддержку демократии на постсоветском пространстве влияют на ситуацию в регионах. Причем ровно в противоположном направлении: сложно назвать демократическими акты мародерства и терроризма, которыми занимаются люди, получающие подобного рода средства».
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. Погибли 164 человека, а сумма ущерба достигла почти 212 млн долларов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Попросившие помощи у миротворцев россияне вернулись из Алма-Аты
В Москву доставлены 146 россиян, которые находились в Алма-Ате, в Россию их привез самолет военно-транспортной авиации ВКС, сообщило Минобороны.
Ведомство пояснило, что «российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники, в туристические поездки и находились в командировке». Из-за беспорядков в Казахстане и прекращения работы аэропорта Алма-Аты россияне, которые оставались в отелях и у родственников, обратились к руководству российских миротворцев с просьбой помочь вернуться в Россию. Кроме того, сообщается, что накануне самолетами военно-транспортной авиации из Казахстана в Россию привезли «2095 российских и иностранных граждан», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД