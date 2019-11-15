Кто и как создает «русские досье»

На вопрос, что сегодня происходит в США, большинство людей, читающих новости, ответит: «Импичмент». Отчасти это верно. Одна из фракций Конгресса действительно инициировала процедуру отстранения от власти президента Трампа. Вряд ли эта попытка увенчается успехом, но не в этом дело. Ситуация сложнее, чем просто «импичмент».

Мы наблюдаем очередное обострение внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, в которой уже давно используются не только политические методы. Если процедура импичмента увенчается успехом, Трамп будет не просто отправлен в отставку, но и объявлен преступником.

Президент и его союзники вовсе не отсиживаются в обороне. Еще в 2017 году группа республиканских конгрессменов инициировала расследование в отношении сотрудников минюста, ФБР, ЦРУ, госдепартамента и некоторых других федеральных ведомств, которые всеми силами старались не допустить Трампа до власти, а позже на основе сфабрикованных (как представляется республиканцам) документов и фактов начали так называемое «русское дело» в отношении президента.

«Расследовать расследователей» начали всерьез после вступления в должность нового генпрокурора Уильяма Барра, который создал специальную следственную группу минюста во главе с Джоном Дурамом. Недавно деятельность этой группы официально перешла из разряда административного надзорного производства в разряд уголовного дела.

К исходу расследования спецпрокурора по «русскому делу» Роберта Мюллера казалось, что страсти изрядно поутихли, и противники уже не стремятся пересажать друг друга. Но несколько недель назад стороны вернулись к радикальному сценарию и стали играть на обострение.

Формальным поводом для начала процедуры импичмента послужил телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого американский лидер, якобы, потребовал от своего собеседника начать расследование в отношении сына своего политического соперника Джо Байдена, угрожая в случае отказа отложить в долгий ящик предоставление военной помощи Киеву.

Судя по всему, давление на Украину и правда оказывалось. Но речь шла вовсе не о компромате на политического оппонента. От Киева требовали сведений о заговоре американских политиков и силовиков против 45-го президента США. Эти сведения в распоряжении украинских чиновников есть, поскольку администрация Порошенко активно сотрудничала со штабом Хиллари Клинтон и заговорщиками из спецслужб США с целью дискриминации Дональда Трампа.

Со временем стало понятно, что непосредственное участие в сговоре с незалежной принимали не только люди, находящиеся в орбите Клинтон, но и вице-президент Байден с товарищами. Поэтому украинские приключения старика Джо и его сына Хантера и заинтересовали нынешнюю администрацию.

По сути дела, противники Трампа сегодня обвиняют его в том, что они сами делали для недопущения его к власти – использование помощи другого государства с целью обличения политического противника. Столь очевидное противоречие в поведении демократов свидетельствует о том, что они спешили сделать свой ход. По всей видимости, Уильям Барр и Джон Дурам серьезно продвинулись в своем расследовании – вот заговорщики и бросились в отчаянную контратаку.

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Сегодня Украина находится в центре идеального политического шторма, который отчасти сама спровоцировала, но вряд ли успехи Дурама связаны именно с ней. Киевские власти будут всячески тянуть время, ожидая результатов президентских выборов в США. Судя по всему, наиболее ценная для «расследования расследователей» информация поступила из других источников. А их как минимум три – Великобритания, Австралия и Италия. Именно в этих странах побывал Джон Дурам со своими коллегами.

Итальянский и австралийские «ниточки» весьма перспективны, и им есть смысл посвятить отдельный материал. Британская же интересна тем, что более всего связана с мифом о «российском вмешательстве» и политическими баталиями, которые сегодня происходят в самой Великобритании. На ней мы и остановимся поподробнее.

Для начала «русского дела» в США использовались три формальных повода. Налоговые нарушения, допущенные временным главой трамповского предвыборного штаба Полом Манафортом, якобы имевшая место ложь агентам ФБР со стороны советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна (есть вероятность, что вскоре это дело может быть пересмотрено) и так называемое «русское досье» на Трампа, составленное в 2016 году бывшим сотрудником МИ-6 Кристофером Стилом.

Это досье, наполовину состоящее из общих рассуждений о методах работы российской разведки, а наполовину – из довольно топорно сочиненных историй о Трампе и имеющемся в распоряжении Кремля компромате на него. Материал был заказан недругами Дональда у американской консалтинговой компании Fusion GPS, тесно связанной с кланом Клинтонов. Эта компания в свою очередь перепоручила работу британской частной сыскной фирме Orbis Business Intelligence во главе с Кристофером Стилом.

Стил в свое время работал в британской разведке на российском направлении. Поначалу дела у него шли неважно. Пробыв в Москве под официальным дипломатическим прикрытием с 1990-го по 1993-й, он отбыл в Лондон. Спустя два года ему улыбнулась удача. Он стал одним из кураторов Сергея Скрипаля, завербованного МИ-6. После ареста предателя в 2004-м Стил стал сначала замом, а затем и шефом русского отдела разведки Ее Величества. Но в дальнейшем звезд с неба не хватал и решил попытать счастья на ниве частного бизнеса. Одним из первых сотрудников учрежденной им фирмы стал его бывший подопечный Скрипаль, который, скорее всего, и был главным автором «русского досье».

Проблема состояла в том, что еще в 2012-м ФБР внесла Стила в черный список подрядчиков из-за неоднократной передачи в Вашингтон недостоверной информации. То есть бывший шпион был, с одной стороны, одним из лучших кандидатом на роль «источника» в «русском деле» (беспринципный оперативник, которого формально можно охарактеризовать как специалиста по России), с другой – «токсичным активом».

И тогда в дело вступили госдепартамент и ЦРУ. Директор центрального разведуправления Джон Бреннан и замгоссекретаря Виктория Нуланд (та самая, что известна по раздаче печенек на Майдане) лично поучаствовали в судьбе Кристофера. Контакты с ФБР и минюстом США был возобновлены. Известно, что Стил вел электронную переписку с директором Бюро Джеймсом Коми и советником генпрокурора Брюсом Ором. Дабы контролировать работу подрядчиков, компанию Fusion GPS «усилили» женой Брюса, Нелли. Она же была контактным лицом фирмы с Демократическим национальным комитетом и штабом Клинтон.

Вся эта афера в конце 2017 года стала достоянием общественности. Весной 2018-го республиканские конгрессмены потребовали допроса Кристофера Стила и его сотрудников.

После этого произошел известный инцидент в Солсбери. А Кристофер Стил надолго залег на дно, благо приобретенные им в МИ-6 навыки и связи позволяли это сделать. Он даже дома не появлялся полгода, так что за его квартирой в Лондоне и живущими там кошками присматривали соседи.

В общем, Джон Дурам неслучайно побывал на Туманном Альбионе. Возможно, игра отставника Стила является лишь верхушкой айсберга – британскими союзниками антитрамповских заговорщиков могли быть и действующие сотрудники МИ-6, а также другие игроки во властных коридорах Лондона. Но сам Кристофер, казалось, окончательно стал отработанным материалом.

Но не тут-то было! Его «таланты» вновь оказались востребованными, на сей раз – в родных пенатах. Борьба вокруг Brexit’а не прекращается. Она спровоцировала два правительственных кризиса, привела к задержке подписания «соглашения о разводе» с ЕС и назначению внеочередных выборов, на которых может «выстрелить» партия «Brexit» под руководством Найджела Фараджа. Если с ней найдут общий язык консерваторы из окружения Бориса Джонсона (как и советовал им Дональд Трамп), истеблишмент рискует потерять контроль над развитием событий.

Дело серьезное. Надо срочно искать русский след! Чем и занялись спецслужбы и скептически настроенные к выходу из Евросоюза парламентарии. Как стало известно, уже готов доклад о российском вмешательстве в британскую политику, составленный комитетом Палаты Общин по разведке и безопасности. Его содержание пока засекречено, но кое-что о нем уже известно. По сообщению издания The Guardian, он существенным образом основан на данных, предоставленных хорошо известным нам Кристофером Стилом.

Силовики и парламентарии Соединенного Королевства совершенно не приняли в расчет тот ущерб, который нанесло репутации ФБР и Демпартии США сотрудничество с отставным лондонским шпионом. Удивительно, но и пресса не сделала никаких выводов. Хотя «русское досье» на Трампа, составленное Стилом, сегодня в США даже самыми ярыми противниками президента называется «противоречивым» и «непроверенным», а прочими экспертами – попросту фейком, The Guardian ссылается на вклад «специалиста по России» в «общее дело» как на свидетельство весомости обвинений в адрес Москвы и ее «агентов».

По всей видимости, в докладе также использованы материалы, поступившие от американских коллег. Под занавес своей деятельности группа спецпрокурора Мюллера неожиданно переключилась на сбор сведений о британских политиках и активистах, выступавших за Brexit. Эти сведения не вошли в финальный отчет Роберта Мюллера, но вряд ли ими не поделились с заинтересованными лицами в Лондоне. И теперь выводы из них почти наверняка будут использованы накануне выборов в Великобритании (состоятся в декабре 2019 года).

Тем более, что Хиллари Клинтон уже призвала придать гласности отчет о «российском вмешательстве» в дела Соединенного Королевства, составленный при участии Стила. Она-то знает, насколько полезен ее английский друг Кристофер!

С одной стороны, лондонскому шпиону можно позавидовать – после стольких неудач и конфузов он все еще в цене. С другой – я бы на его месте был очень осторожен, учитывая судьбу бывшего солдата Ее Величества и основателя «белых касок» Джеймса Ле Мезюрье. Тот тоже долго был полезен глобальному начальству…

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