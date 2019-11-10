Названы имена россиян из доклада британской разведки о «вмешательстве Москвы»

В докладе межпартийного комитета по разведке и безопасности Великобритании, который посвящен якобы незаконному участию России в британской политической жизни, упомянуты имена девяти бизнесменов российского происхождения. Они, как утверждается, спонсировали Консервативную партию.

Доклад пока не опубликован – его оглашение заблокировало британское правительство. Содержание документа и имена россиян из него стали известны изданию The Times, передает «Интерфакс».

В докладе, в частности, упомянуты бывший вице-президент и зампред правления нефтяной компании ЮКОС Александр Темерко, Любовь Чернухина – супруга бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина, Евгений Лебедев – сын Александра Лебедева, который владеет лондонской газетой Evening Standard.

Все они якобы участвовали в финансировании Консервативной партии Великобритании.