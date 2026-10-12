12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.8 комментариев
В ЕС назвали угрозы США в адрес Украины плохим сигналом Киеву
CNN: В Евросоюзе сочли предупреждение США плохим сигналом для Киева
В Европейском союзе отреагировали на предупреждение Вашингтона о возможном сокращении поддержки Украины, оценив это как крайне негативный знак для Киева.
В Европейском союзе сочли предупреждение США о возможном сокращении поддержки плохим сигналом для Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
«Европейский чиновник заявил, что обмен разведданными и закупки оружия жизненно важны для Украины, назвав эту угрозу печальным днем для Киева и его союзников», – говорится в публикации.
Уточняется, что если подобные меры будут приняты Вашингтоном, это немедленно скажется на обороноспособности Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минобороны Нидерландов заявила о падении поддержки Украины в Европе.
В воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.