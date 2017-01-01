В «русском деле» против Трампа наступил украинский поворот

В минувшую пятницу спецпрокурор по «русскому делу» Роберт Мюллер передал отчет о своем почти двухгодичном расследовании главе минюста США Уильяму Барру. В воскресенье тот направил резолютивную часть документа в профильные комитеты Сената и Палаты представителей.

Поскольку на Капитолийском холме по вопросу о полном раскрытии материалов дела, которое так долго вел Мюллер, царит редкое в последнее время единодушие, через некоторое время конгрессмены получат и полную версию документа. Разумеется, она будет соответствующим образом отредактирована (в ней вымарают фрагменты, имеющие отношение к нацбезопасности), но общее представление о том, что же «накопал» Роберт и как он вел свое расследование, мы уже имеем. В частности, стало известно, что новых обвинений в рамках «русского дела» не последует.

В день окончания расследования лидеры Демократической партии воздержались от каких-либо оценочных суждений в отношении президента. Да и вообще выглядели растерянно. Для них недоказанность «сговора с русскими» – это просто разочарование года.

Кое-кто если не о содержании отчета, то о его основных выводах знал уже осенью прошлого года. В частности, глава юридического комитета Сената Чак Грассли, человек, который с самого начала относился с большим скепсисом к расследованию «российского вмешательства» и открыто говорил о заговоре спецслужб против президента.

Напомню, именно Грассли в августе 2018 года запросил у Великобритании расшифровку показаний экс-агента МИ-6 Кристофера Стила, данных им в рамках гражданского дела. Этот запрос наделал немало шума – ведь именно Стил был автором скандального (и полностью фейкового) «русского досье» на Трампа, которое стало одним из краеугольных камней дела о «вмешательстве». Кроме того, экс-агент МИ-6 Кристофер Стил был последним работодателем Сергея Скрипаля. Если бы у Грассли было побольше рычагов давления на британских коллег, два дела можно было бы закрыть одним махом. Но показания бывшего британского шпиона засекречены решением лондонского суда.

Американский минюст просто так от главы профильного комитета Сената отмахнуться не мог. Поэтому настойчивость Грассли была вознаграждена. На свои многочисленные запросы о предоставлении более детальной информации о ходе расследования Мюллера он еще в июне 2018-го получил от замгенпрокурора Рода Розенштейна официальный ответ, в котором утверждалось, что отчет спецпрокурора не будет содержать никаких изобличающих сведений о Трампе и его ближайшем окружении, за исключением тех лиц, которым к моменту написания отчета уже будут предъявлены обвинения.

Поскольку письмо было конфиденциальным, Грассли не стал предавать его огласке. Однако телеканал ABC News заполучил копию документа – то ли через помощников сенатора, то ли через свои источники в минюсте. И лишь когда новость о завершении расследования Мюллера облетела весь мир, ведущий обозреватель канала Джонатан Карл рассказал о письме Розенштейна. Вскоре подоспело и подтверждение из уст одного из высокопоставленных сотрудников минюста.

Само собой, контролируемая демократами нижняя палата Конгресса продолжит собственное расследование и постарается максимально испортить жизнь Трампу, его окружению, семье, друзьям и бизнес-партнерам. Но, во-первых, СМИ уже не смогут сделать из этой оппозиционной активности национальную историю номер один. Как и из стандартных обвинений 45-го президента США в «расизме» и прочих прегрешениях перед «прогрессивным человечеством». Слишком уж подорван их авторитет даже у целевой аудитории, которая ждала и верила в то, что «невозможного Дональда» уличат в работе на Путина. А вышел пшик.

Во-вторых, в Соединенных Штатах вовсю разворачивается другой скандал, который, в отличие от мифического «сговора Трампа с русскими», основан на достоверных фактах. За два дня до сдачи Мюллером своего отчета издание The Hill опубликовало статью о сотрудничестве Киева и штаба Хиллари Клинтон с целью дискриминации Трампа. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко даже начал расследование в отношении лиц, причастных к вмешательству в американские выборы.

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Вмешательство состояло в том, что украинские власти летом 2016-го «сдали» Демпартии США Пола Манафорта, который до 2014 года консультировал Виктора Януковича. «Русское дело» в Соединенных Штатах, конечно, раскручивалось бы и без услуги, оказанной Киевом штабу Клинтон. Американские спецслужбы пользовались как услугами уже упомянутого Кристофера Стила, так и других провокаторов , чтобы начать расследование, которое, как теперь окончательно стало понятно, закончилось ничем.

Да и сам Манафорт не был такой уж важной мишенью. Он пробыл главой штаба Трампа пару месяцев, выполняя узко специализированную задачу – провести Дональда через горнило партийной конференции, на которой некоторые его противники рассчитывали с помощью процедурных ухищрений утвердить в качестве кандидата в президенты другого республиканца. Пол справился со своей задачей, и его сменил Стив Бэннон, который и привел Трампа к победе.

Летом 2016-го Хиллари Клинтон находилась в весьма уязвимом положении. Группой WikiLeaks была опубликована переписка ее штаба с Демократическим национальным комитетом, из которой следовало, что ее соперника по праймериз, социалиста Берни Сандерса, намеренно «затирают», чтобы расчистить дорогу для «неизбежного победителя». Виноватого во взломе почтового сервера назначили незамедлительно – Россию. Но никаких «русских связей Трампа» тогда еще обамовский минюст не изобрел. И тут очень пригодилась помощь Киева, который готов был изобличить Манафорта, раскрыв американским властям его сомнительные финансовые схемы.

Сейчас мало кто помнит, что «русское дело» (когда его еще вело ФБР, а не Роберт Мюллер) стало «русским» не столько потому, что руководители американского разведсообщества «с высокой степенью вероятности» определили, что за взломом сервера стояли российские спецслужбы, сколько из-за Манафорта, который в свое время работал… на «пророссийского президента Украины» Виктора Януковича. Для первоначальной медийной раскрутки скандала этого хватило.

Пол Манафорт действительно получал от администрации Януковича деньги, которые прятал в офшорах, не платя налоги. И в этом он честно признался в суде. В ходе следствия его пытались принудить дать изобличающие Трампа показания, но Полу попросту нечего было предложить Мюллеру и его коллегам. Хотя поначалу они возлагали на него определенные надежды.

То, что дело против Манафорта было как минимум на три четверти основано на сведениях и документах, полученных из Киева, вообще говоря, не новость. Еще в январе 2017 года издание Politico сообщало, что украинское руководство предпринимает отчаянные усилия для заглаживания своей вины перед избранным президентом США Дональдом Трампом за нанесенный его репутации ущерб. Администрация Порошенко настолько была уверена в победе Хиллари, что почти не скрывала своей помощи ее штабу.

В сентябре 2016-го в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН Клинтон встретилась с Петром Порошенко и познакомила его со своими ближайшими соратниками. Главнейшим для президента Украины был Джон Подеста, занимавший тогда пост главы штаба Хиллари. Ему прочили должность главы администрации Белого дома. В этом качестве он должен был курировать киевский режим, как раньше это делали вице-президент Байден и спецпредставитель Госдепа Виктория Нуланд.

Трамп тоже посетил здание Объединенных Наций, но встречаться с украинским лидером отказался . Уже тогда он понимал, что постмайданная Украина является проектом его политических противников. Позже противники стали врагами. Они организовали против него заговор и пытались лишить его президентства. А помогали им в этом украинские власти.

Откровения депутатов Рады и генпрокурора Юрия Луценко поспели как нельзя вовремя – часть киевской элиты постаралась угодить хозяину Белого дома, расследование в отношении которого завершено. Луценко даже поднял ставки в игре, заявив, что американский посол Мари Йованович передала ему список юридически неприкасаемых лиц Незалежной. Возможно, сведения украинской прокуратуры будут полезны Уильяму Барру, а компромат на Йованович – Майку Помпео. Но я бы не стал на месте украинских политиков слишком уж обнадеживаться.

Дональду Трампу совсем неинтересна страна, которая находилась под прямым внешним управлением администрации его предшественника, а затем смирилась с тем, что уровень внешнего управления был радикально понижен. Вместо вице-президента и одного из самых влиятельных людей в Госдепартаменте делами Незалежной занялся простой бюрократ Курт Волкер, у которого даже нет мандата на принятие стратегических решений. Киев все еще может рассчитывать на поддержку части Конгресса, но тут бы снова не прогадать!

Есть и еще один человек, по которому «украинское дело» ударит весьма болезненно. Это Джо Байден. Ведь он не только не мог не знать о сговоре руководства его партии с Киевом (и, судя по всему, не участвовать в нем), но еще и имел весьма значительные экономические интересы на Украине. Одним из крупнейших газовых предприятий страны руководил его сын Хантер. Какие использованные им коррупционные схемы могут всплыть, если расследование будет продолжено, я думаю, сейчас не возьмется предсказать никто.

Впрочем, даже если минюст закроет глаза на прегрешения Хантера Байдена, всю историю приключений бывшего вице-президента США в Киеве с удовольствием раскопает левое крыло Демпартии – стоит только Джо объявить о своем участии в выборах 2020 года.

Стоит отдать Роберту Мюллеру должное – он вовремя сбыл с рук расследование об иностранном вмешательстве в американские выборы. Теперь «иностранное» означает не только «русское». И, я думаю, в ходе предвыборной гонки дело не ограничится обсуждением роли одной лишь Украины. Но ей в первое время будет хуже прочих стран, делавших ставку на Демократическую партию США.