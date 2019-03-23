Тимошенко заявила о расследовании ЕС и США против Порошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что в Европейском союзе и США началось антикоррупционное расследование в отношении главы государства Петра Порошенко.

«Только что стало известно, что Европейский Союз начал против президента Петра Порошенко антикоррупционное расследование. На самом деле, две структуры: первая это OLAF, это европейский антикоррупционный офис (Европейское бюро по борьбе с мошенничеством)... Вторая структура – это британская, называется SFO, британский офис, который занимается коррупцией в больших масштабах», – пояснила Тимошенко, передает РИА «Новости».

Она добавила, что суд Кипра принял к расследованию коррупционные дела «не по факту, не за отдельные эпизоды», а именно против Порошенко.

Тимошенко уверена, что расследование стало итогом многолетней коррупции главы государства и неспособностью украинских правоохранительных органов вести расследование подобных дел.

«Также сегодня стало известно от украинских журналистов, что в США начато коррупционное расследование против окружения действующего президента», – заключила кандидат.

Ранее Тимошенко заявляла, что не боится «мафии» и не собирается сбегать из страны в случае проигрыша на выборах.