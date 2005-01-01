Тимошенко заявила об отсутствии страха перед украинской «мафией»

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что не боится «мафии» и не собирается сбегать из страны в случае проигрыша на выборах.

Тимошенко заявила в эфире программы «Право на власть», комментируя вопрос о том, останется ли она в стране в случае проигрыша на президентских выборах, что ей «нечего бояться этой мафии, а эта мафия, по сути, наследники тех, кто выехал в Ростов-на-Дону», передает РИА «Новости».

«Я никогда не бежала из собственной страны и никогда бежать не буду», – подчеркнула она.

Кандидат в президенты Украины рассказала также, что во времена правительства Виктора Януковича ее за три дня предупредили о готовящемся аресте и сделали «зеленый коридор» для выезда из страны, однако она им не воспользовалась.

При этом Тимошенко пообещала, что в случае победы на выборах «аэропорты будут закрыты».

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Тимошенко дважды пытались посадить. Первый раз в 2001 году суд в Киеве арестовал Тимошенко за то, что ее компания ЕЭСУ якобы в 1995–1997 годах осуществляла «контрабанду российского газа на Украину». Она провела в СИЗО более 40 суток, позднее суд признал обвинения несостоятельными.

В 2010 году после победы на президентских выборах Виктора Януковича в отношении Тимошенко возбудили ряд уголовных дел, в том числе так называемое газовое дело. Ее обвинили в нанесении ущерба госбюджету на сумму 100 млрд гривен (3,5 млрд долларов по текущему курсу Нацбанка Украины).

Суд в Киеве признал Тимошенко виновной и приговорил к семи годам заключения; она была освобождена после госпереворота в 2014 году.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Действующий лидер страны Петр Порошенко за две недели до выборов оказался лидером антирейтинга, а кандидату в президенты Владимиру Зеленскому предрекли победу во втором туре при любом раскладе.