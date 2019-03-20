Зеленскому предрекли победу во втором туре при любом раскладе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае выхода во второй тур голосования победит любого соперника, следует из результатов опроса центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований им. А. Яременко.

Если во второй тур вместе с ним выйдет глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, то за Зеленского проголосуют 36,9% опрошенных, за Тимошенко – 21,4% опрошенных, передает RT.

Если во второй тур выйдет действующий президент Петр Порошенко, то за Зеленского проголосуют 41,1% опрошенных, за главу государства – 18,2%.

На ваш взгляд Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен? Юрий Бойко

Владимир Зеленский

Пётр Порошенко

Юлия Тимошенко



Накануне появились данные опроса, согласно которому почти половина избирателей Украины не проголосовала бы за Петра Порошенко ни при каких обстоятельствах.

Зеленский с отрывом лидирует во всех предвыборных опросах – ему симпатизируют 24,9% тех, кто определился с выбором, тогда как за Тимошенко готовы отдать голоса 18,8% избирателей, а за Порошенко – 17,4%.

В Кремле назвали лучший вариант на выборах президента Украины.