В Кремле отреагировали на слушания по импичменту Трампу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает не делом Москвы реагировать на слушания по импичменту президенту США Дональду Трампу.

«Это абсолютно не наше дело, мы не хотели бы вообще это комментировать», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что в деле по импичменту «очень много всего надуманного», уточнив, что там есть «различные скандальные истории, где упоминалась Россия, где было очень мало, ничтожно мало того, что имело бы отношение к правде и к реальности». «Поэтому не беремся судить о том, что сейчас происходит вокруг импичмента», – заключил он.

Напомним, в сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.

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