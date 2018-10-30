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Кого похоронит прощальный подарок Роберта Мюллера

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Опыт полуторагодового следствия говорит о том, что «притащить Трампа в суд» Мюллер уже не рассчитывает. И все же некоторых политических результатов он добиться может. Но не в США, где все пиар-ходы вокруг «русского дела» уже сделаны. Подробности...

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          Дмитрий Дробницкий

          Кого похоронит прощальный подарок Роберта Мюллера

          Дмитрий Дробницкий
          политолог, американист
          		 19 ноября 2018, 11:12

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          Группа спецпрокурора Роберта Мюллера работает над «русским делом» уже полтора года.

          Первое время в либеральных медиа звучал нарратив о «тщательно затягиваемой петле». Мол, Мюллер и его коллеги медленно, но уверенно подбираются к 45-му президенту и вот-вот «русский агент Трамп» будет изобличен.

          Но время шло, а результаты следствия не впечатляли. Если кто-то из трамповского окружения и попадался на крючок, то либо за ложь ФБР (как, например, экс-советник по нацбезопасности Майкл Флинн), либо за давние налоговые правонарушения (как глава штаба Трампа в июне-августе 2016 года).

          Почти все обвиняемые пошли на сделку со следствием. Считалось, что они дадут «нужные» показания на своего бывшего босса. Однако этот хорошо отработанный в американской правоохранительной практике прием не сработал. Мюллер так и не получил показаний о «сговоре».

          Наиболее характерным является пример двух молодых сотрудников предвыборного штаба Большого Дональда Джорджа Пападопулоса и Картера Пейджа. Они попались на провокацию оперативника ЦРУ Стефана Хальпера и дали повод для начала расследования «русского дела».

          Фото: Matt York/AP/ТАСС

          Они действительно солгали сотрудникам Бюро, которые их опрашивали (в США это федеральное преступление), но только потому, что наивно считали себя носителями «страшной тайны».

          В результате Пападопулос получил наказание в виде 14 дней (!!) тюремного заключения, а Пейджу так и не было предъявлено обвинение.

          В феврале 2018 года Мюллер передал в минюст документы на тринадцать российских граждан и три юридических лица, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, которые якобы вмешивались в американские выборы, и замгенпрокурора Род Розенштейн выдвинул против них обвинения.

          Казалось бы, вот оно! Но даже самые ярые противники Трампа понимали, что это холостой выстрел. Обвиненные никогда не предстанут перед американским судом, а значит судебный вердикт так и не подтвердит сам факт «российского вмешательства».

          Следующими жертвами Мюллера стали советник Трампа Рик Гейтс и личный адвокат 45-го президента Майкл Коэн. Считалось, что они знают о «русском следе» всё. Но обвиняют их по делам, никак с Россией не связанным. Их показания ни на шаг не приблизили следователей к Дональду Трампу.

          За несколько месяцев до недавно прошедших выборов в Конгресс все ведущие либеральные СМИ в один голос заговорили о том, что спецпрокурор буквально на днях «взорвет информационную бомбу», которая похоронит и президентство Трампа, и авторитет поддерживающих его конгрессменов-республиканцев.

          Шли дни, недели, месяцы, и ничего не происходило. Тогда нарратив поменялся – мол, Мюллер соблюдает неписаные нормы минюста, которые не позволяют ему обнародовать информацию, способную повлиять на электоральный процесс.

          Но выборы завершились, а спецпрокурор по-прежнему молчал. Ни новых обвинений, ни даже сливов в прессу об очередной мишени, выбранной его следственной группой. О том, что Мюллер намеревается взять в оборот давнишнего друга и советника Трампа Роджера Стоуна (не путать с режиссером Оливером Стоуном), стало известно от самого Стоуна. Он сообщил СМИ, что агенты ФБР опрашивали его прислугу и рылись в его мусоре.

          Республиканцы стали проявлять нетерпение – сколько же можно вести следствие? В ходе уотергейтского скандала спецпрокурору Арчибальду Коксу и его преемнику Леону Яворски в общей сложности понадобилось на три месяца меньше (с мая 1973-го по август 1974-го), чтобы вывести президента Ричарда Никсона на чистую воду и заставить его подать в отставку.

          После промежуточных выборов в Конгресс Дональд Трамп упрочил свое положение в партии и Сенате. Он уволил генпрокурора Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности главного обвинителя страны Мэтта Уитакера, известного критика расследования, проводимого Мюллером.

          Демократы и пока еще сохраняющие свои посты (до января 2019 г.) республиканцы-оппортунисты заторопились защитить спецпрокурора. Они предложили принять специальный билль о неприкосновенности данной должности. Однако лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что в планы Конгресса не входит рассмотрение подобного законопроекта.

          Если бы у Мюллера были козыри, которые он бы мог выложить на стол, ему стоило это сделать сразу после выборов. Вместо этого, как сообщили источники сразу нескольких изданий, его группа занялась составлением итогового отчета.

          Ну вот и всё? Не совсем.

          Спецпрокурор не сможет достичь своей главной цели. Опыт его полуторагодового следствия говорит о том, что «притащить Трампа в суд» он уже давно не рассчитывает.

          И все же некоторых политических результатов он добиться все же может. Но не в США, где все возможные пиар-ходы и контрходы вокруг «русского дела» уже сделаны.

          Выяснилось, что Роберт Мюллер может помочь британским коллегам, тем более что те в свое время серьезно помогли антитрамповской фронде внутри спецслужб Соединенных Штатов. Достаточно вспомнить роль экс-сотрудника МИ-6 Кристофера Стила, который составил в 2016 году пресловутое «русское досье» на Дональда Трампа.

          Британские силовики, поспешившие помочь своим американским коллегам, вскоре попали в крайне неудобное положение. Дутым «русским досье» заинтересовался Конгресс и потребовал предоставить запись допроса Стила, проведенного в рамках гражданского дела против его фирмы Orbis Business Intelligence.

          Возможно, этот интерес к деятельности британского шпиона имел прямое отношение к инциденту в Солсбери, до сих пор окруженному завесой тайны, несмотря на предъявление «Петрова и Боширова».

          Судя по всему, настало время сделать ответную услугу.

          На прошедшей неделе в распоряжении издания The Guardian появилась информация, что Роберт Мюллер напрямую заинтересовался британскими евроскептиками и теми американцами, которые с ними взаимодействовали.

          Речь прежде всего идет о бывшем лидере Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджеле Фарадже, который был главным лицом кампании за выход Великобритании из ЕС.

          В октябре 2016 года на страницах ВЗГЛЯДа я рассказывал о том, как штаб Трампа и лидеры британского движения Leave.eu начали сотрудничать еще до Brexit и избрания 45-го президента США.

          Теневой руководитель и главный фандрайзер движения Аррон Бэнкс наладил взаимодействие не только с окружением Большого Дональда (ключевую роль в этих контактах сыграл нынешний советник 45-го президента США по нацбезопасности Джон Болтон), но и с коллегами из Италии и Венгрии.

          Найджел Фарадж после британского референдума сложил с себя обязанности лидера партии и отправился в Соединенные Штаты, где выступил на нескольких митингах Трампа.

          Фарадж тесно взаимодействовал с одним из главных идеологов трампизма Стивеном Бэнноном (позже Стивен отправился в европейский тур для консультирования лидеров популистских партий), а также с различными консервативными публицистами, в частности, с Джеромом Корси, бывшим в то время активным автором портала Infowars.

          Связь с Корси и Бэнноном была налажена во многом стараниями американского политического консультанта и телепродюсера Теда Мэллока, который постоянно живет и работает в Лондоне. Следует отметить, что Мэллок в 2017 году был среди претендентов на должность посла США в Великобритании.

          В марте 2018 года, когда Тед прилетел в Бостон для встречи с друзьями и родственниками, прямо в здании аэропорта Бостона его остановили агенты ФБР и допросили на предмет участия в кампании за Brexit и связей со штабом Дональда Трампа.

          В ноябре вплотную занялись Джеромом Корси. В интервью The Guardian он предельно откровенно поделился своими опасениями: «Я думаю, Роберт Мюллер меня скоро обвинит в чем-нибудь».

          Следователей интересовали все основные «фигуранты» Brexit – Фарадж, Бэнкс и Мэллок. Они также пытались выяснить, насколько далеко простиралось сотрудничество Leave.eu и WikiLeaks. Были заданы вопросы и о Роджере Стоуне.

          Как я и предполагал два года назад, британских антиглобалистов попытаются выставить агентами Кремля. В 2016–2017 гг. правительству Соединенного Королевства так и не удалось выстроить дело против Фараджа и его единомышленников. «Связь с США» инкриминировать было просто глупо.

          Но сегодня, когда кабинет Терезы Мэй переживает серьезный (возможно, свой последний) кризис, «русский компромат» на несистемную оппозицию становится весьма востребованным.

          Американскому спецпрокурору необязательно доказывать вину Корси, Фараджа, Бэнкса и Мэллока. Ему, как и в случае с российскими гражданами и юрлицами, достаточно предъявить им обвинение. Или даже просто устроить слив в прессу о «русских связях» идеологов Brexit.

          А уж британские и европейские мейнстримные политики и СМИ позаботятся о том, чтобы каждый замеченный в антибрюссельской фронде стал «русским агентом».

          Пробный шар уже брошен. В минувшую пятницу в издании The New York Review of Books появилась статья известной английской журналистки Кэрол Кэдуолладр с говорящим названием «Почему Британии нужен собственный Мюллер».

          Новый поворот в «русском деле» может также задеть бывшего советника Трампа Стивена Бэннона, который вплоть до августа 2016 года занимал должность вице-президента IT-компании Cambridge Analytica.

          Не секрет, что исследования Cambridge Analytica помогли штабу Дональда Трампа выстроить эффективную предвыборную агитацию через социальные сети. 17 ноября 2018 года издание The New Yorker со ссылкой на сотрудника Университета Джорджа Вашингтона Эмму Брайант сообщило, что Бэннон в 2015–2016 гг. сотрудничал с UKIP.

          Вряд ли Стивену в США будет предъявлено какое-либо обвинение, но в Старом Свете, где давно и с большой нервозностью следят за его европейскими турне и встречами с лидерами правопопулистских партий, он может стать персоной нон грата.

          А поскольку Аррон Бэнкс в 2016–2017 гг. сотрудничал с итальянской партией Лига, то вполне вероятно, что «копать» начнут и под ее лидера – министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

          Видимо, скоро все провалы глобальной элиты в Европе будут объявлены результатом масштабной «российской спецоперации».

          Мюллер уходит не в зените славы. Но его прощальный подарок Брюсселю и Лондону, я думаю, будет оценен по достоинству.


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