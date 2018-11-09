Названа выгода России от увольнения генпрокурора США

Решением о смене генерального прокурора американский президент Дональд Трамп приблизил конец «российского» расследования, которое ведет Роберт Мюллер, уверен Брюс Маркс, партнер юридической фирмы Marks & Sokolov и бывший сенатор штата Пенсильвания.

«Назначение Мэтта Уитакера и.о. генпрокурора может быть началом конца для расследования спецпрокурора Мюллера», – сказал Маркс РИА «Новости».

Он предположил, что прежде чем уволить Сешнса Трамп хотел посмотреть, сохранят ли республиканцы контроль над Сенатом. «Республиканцы не только сохранили контроль, но и увеличили свое преимущество», – заметил американский эксперт, добавив, что усиление позиций партии позволит Трампу в конечном итоге назначить постоянную замену Сешнсу.

По словам Маркса, Уитакер возьмет контроль над расследованием якобы имевшего место «российского вмешательства» в выборы под свой контроль и прикажет Мюллеру составить доклад до конца года. В случае если «сговор» между Трампом и Трампом-младшим с российскими властями не подтвердится, то Уитакер решит закрыть расследование, а все открытые вопросы будут переданы обычным прокурорам «минюста Трампа».

Маркс добавил, что когда расследование Мюллера будет закрыто, у Трампа появится куда больше свободы для встреч с российским лидером Владимиром Путиным, а также для улучшения отношений Москвы и Вашингтона по экономическим и политическим вопросам, а также по вопросам мировой безопасности, в том числе Ирану и Сирии.

Ранее в Кремле подчеркивали, что работа комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию якобы вмешательства России в американские выборы не выдерживает критику, но это головная боль Вашингтона.

Напомним, Трамп отправил Джеффа Сешнса в отставку с поста генерального прокурора Соединенных Штатов и назначил временно исполняющего обязанности министра юстиции. Решение американского лидера оказалось неожиданным для многих в Белом доме.