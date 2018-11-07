Трамп уволил генпрокурора США

Американский президент Дональд Трамп отправил Джеффа Сешнса в отставку с поста генерального прокурора Соединенных Штатов и назначил временно исполняющего обязанности министра юстиции.

«Мы благодарим генерального прокурора Джеффа Сешнса за его службу и желаем ему всего наилучшего», – написал Трамп в Twitter.

Президент США добавил, что врио генпрокурора назначен Мэтью Уитэкер, прежде занимавший пост начальника аппарата генерального прокурора в министерстве юстиции. «Он будет хорошо служить нашей стране», – уверен Трамп.

«Кандидатура постоянного сменщика [Сешнса] будет выдвинута позднее», – отметил глава американской администрации.

За последние месяцы Трамп не раз выступал с критикой в адрес Сешнса.

Добавим, что Джефф Сешнс оказался в составленном американским каналом CNN списке организаторов «движения сопротивления» Трампу в Белом доме.