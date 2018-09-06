Названы те, кто мог организовать «движение сопротивления» в Белом доме против Трампа

Американский телеканал CNN назвал 13 предполагаемых авторов статьи в газете New York Times, где жестко раскритиковали президента США Дональда Трампа.

В статье неизвестный автор рассказал о том, как не разделяющие взглядов Трампа чиновники пытаются оказать ему противодействие и устроить в Белом доме «движение сопротивления». CNN решил собрать в список всех «подозреваемых».

«Выбор основан на том, что мы знаем о различных группах, симпатиях и антипатиях, мотивациях и амбициях, существующих в администрации Трампа», – приводит РИА «Новости» сообщение CNN.

В списке оказались юрисконсульт Белого дома Дон Макган, глава нацразведки США Дэн Коутс, советница президента Келлиэнн Конуэй, шеф аппарата Белого дома Джон Келли, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, генпрокурор Джефф Сешнс, глава Пентагона Джеймс Мэттис, советник совета национальной безопасности по России Фиона Хилл, вице-президент США Майк Пенс и постпред США в ООН Никки Хейли. Телеканал не прошел и мимо семьи Трама, отметив среди оставшихся трех возможных авторов Жену президента Меланью, дочь Иванку и зятя Джареда Кушнера. Всем троим CNN присвои имя Javanka.

Телеканал убежден, что у каждого из названных была мотивация к написанию статьи с критикой. При этом отмечается, что супруга Трампа является самым маловероятным вариантом.

Ранее Трамп потребовал от New York Times раскрытия информации об анонимном авторе. Президент США усомнился в реальности источника и предположил, что это мог быть «фейковый источник».