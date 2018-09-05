Трамп прокомментировал сообщение о заговоре в Белом доме

Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты The New York Times раскрыть данные о сотруднике американской администрации высокого ранга, который заявил о «движении сопротивления» в Белом доме.

«Существует ли так называемый сотрудник высокого ранга или это очередной фейковый источник New York Times? Если этот трусливый аноним действительно есть, то New York Times должна сейчас же передать его правительству в целях национальной безопасности», – написал Трамп в Twitter.

Он также отметил, что продолжит борьбу со своими противниками. «Я осушаю болото, и болото пытается сопротивляться. Не волнуйтесь, мы победим!» – написал американский лидер.

The Failing New York Times! pic.twitter.com/SHsXvYKpBf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018

Таким образом Трамп отреагировал на статью The New York Times от 5 сентября, в которой приводились слова некоего анонимного источника в Белом доме. Он, в частности, говорил, что во время начала правления Трампа кабинет президента США рассматривал возможность прибегнуть к 25-й поправке американской конституции, согласно которой кабинет министров может временно отстранить президента в силу его неспособности исполнять свои обязанности. Однако, по словам источника, тогда члены кабинета решили не воплощать свой план в жизнь, опасаясь, что это приведет к конституционному кризису.

Вместо этого, по словам источника, многие высокопоставленные чиновники организовали «движение сопротивления», которое саботирует решения и наихудшие намерения Трампа.