Песков назвал работу комиссии Мюллера головной болью США

Работа комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию якобы вмешательства России в американские выборы не выдерживает критику, но это головная боль Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Опять же, как это ни покажется странным, это расследование – это головная боль наших американских коллег, оно к нам не имеет никакого отношения. До сих пор то, что могла спродуцировать эта комиссия Мюллера, вряд ли выдерживает серьезной критической оценки, иных каких-то заключений этой комиссии мы не слышали. Поэтому мы не имеем никакого отношения к этому и не хотели бы иметь», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о том, повышает ли отставка генпрокурора США Джеффа Сешнса перспективы завершения расследования комиссии Мюллера.