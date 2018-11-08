Решение Трампа уволить генпрокурора оказалось неожиданным для администрации

Сотрудники Белого дома были удивлены, когда американский президент Дональд Трамп объявил о решении уволить генерального прокурора США Джеффа Сешнса, сообщает телеканал CNN.

«Это определенно застало многих из нас врасплох сегодня», – сообщил телеканалу один из чиновников администрации президента США, передает «Интерфакс».

Источник в Белом доме предположил, что кандидатура на пост генпрокурора США будет утверждена не ранее следующего года, так как у законодателей в настоящее время много дел, которые необходимо завершить до конца 2018-го.

Накануне Трамп отправил Джеффа Сешнса в отставку с поста генерального прокурора Соединенных Штатов и назначил временно исполняющего обязанности министра юстиции.

Напомним, Джефф Сешнс оказался в составленном американским каналом CNN списке организаторов «движения сопротивления» Трампу в Белом доме.