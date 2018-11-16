Трамп ответил на вопросы Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ответил на вопросы спецпрокурора США Роберта Мюллера, проводящего расследование приписываемого Москве вмешательства в американские выборы.

По словам Трампа, ответы на вопросы Мюллера написал он лично, а не его адвокаты, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

При этом президент Соединенных Штатов уточнил, что текст ответов пока не отправлен команде спецпрокурора.

Напомним, в Кремле неоднократно подчеркивали, что работа комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию приписываемого России вмешательства в американские выборы не выдерживает критики.