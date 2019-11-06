Большинство американцев предсказали победу Трампа на выборах в 2020 году

Более половины опрошенных американцев считают, что президент США Дональд Трамп победит на президентских выборах в 2020 году, приводит данные опроса газета Politico.

По данным опроса, 56% избирателей уверены, что Дональд Трамп будет переизбран на второй срок. Противоположное мнение выразили 34% опрошенных, еще 10% не определились с прогнозом, передает ТАСС.

Организаторы также отметили высокую степень мотивации к участию в выборах. Так, за год до них около 70% респондентов заявили, что «крайне заинтересованы» участвовать в голосовании, при этом 92% планируют прийти на избирательные участки 3 ноября 2020 года.

Кроме того подчеркивается, что перспектива переизбрания Трампа является мотивирующим фактором в равной степени как для избирателей Демократической партии, так и Республиканской.

Данный опрос был проведен газетой Politico совместно с исследовательской службой Morning Consult с 1 по 3 ноября, в нем приняли участие около 2 тыс. человек.

Ранее Дональд Трамп заявил, что граждане США проголосуют за него на президентских выборах 2020 года, так как американцы не поддерживают импичмент.

Напомним, противники Трампа обвинили главу Белого дома в «неукротимой ненависти» к Украине. В конце октября Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о начале публичного обсуждения возможности импичмента американского президента под предлогом его давления на украинского лидера Владимира Зеленского.

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