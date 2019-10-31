Палата представителей Конгресса одобрила обсуждение импичмента Трампу на публике

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, по которой возможность вынесения импичмента президенту страны Дональду Трампу переходит к публичной стадии.

За резолюцию проголосовали 232 конгрессмена, против проголосовали 196 человек, передает «Интерфакс».

Напомним, СМИ сообщили, что перевести процесс импичмента в публичную стадию демократы хотят с показаний временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора.