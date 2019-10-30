Для публичного обличения Трампа выбрали и.о. посла США на Украине

Демократы в Палате представителей Конгресса США считают, что начать публичные слушания по импичменту президента страны Дональда Трампа следует с показаний временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора, сообщают СМИ.

По мнению конгрессменов, Тейлор идеально подходит для перевода процесса в публичную стадию, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

У Тейлора нет возражений против этого, сообщает CNN, но пока конгрессмены не направляли соответствующий запрос.