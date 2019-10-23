И.о. посла США на Украине дал показания против Трампа

Глава американского государства Дональд Трамп в качестве условия встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским требовал расследование против Хантера Байдена. Кроме того, от этого зависело предоставление военной помощи Украине, заявил и.о. посла США на Украине Уильям Тейлор.

Тейлор прибыл в Конгресс США для дачи показаний по импичменту Трампу. Washington Post опубликовала текст его заявления: «К середине июля мне стало ясно, что условием для встречи, к которой стремился президент Зеленский, было расследование дела компании Burisma и предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США 2016 года», – передает РИА «Новости».

Как утверждает и.о. посла, Трамп требовал именно публичного заявления от Зеленского. По версии Тейлора, у посла США в ЕС Гордона Сондленда была договоренность с Зеленским об интервью CNN, но в итоге оно не состоялось.

Тейлор заявил, что в конце лета его «стало беспокоить то, что отношения с Украиной были в корне подорваны непостоянно действующими, неформальными каналами проведения политики США и задержкой необходимой помощи в сфере безопасности по внутриполитическим причинам».

В числе участников «неформального канала политики США на Украине» Тейлор также назвал экс-спецпосланника Курта Волкера, министра энергетики Рика Перри и адвоката президента Руди Джулиани. Сам Тейлор являлся членом «постоянно действующего» канала, но Волкер и Сондленд сообщали ему информацию, которая проходила по «нерегулярному» каналу.

Он заявил, что прочных отношений Вашингтона и Киева требует нацбезопасность США.

Кроме того, Тейлор полагает, что «Европа может быть цельной, свободной, демократичной и жить в мире», если Украине удастся «вырваться из сферы российского влияния». Однако в обратном случае «Россия снова превратится в империю, подавляющую свой народ и угрожающую соседям и остальному миру».

Напомним, Тейлор был отозван с Украины для допроса в рамках процедуры импичмента американского президента.

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