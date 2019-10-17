Временный поверенный в делах США отозван с Украины для допроса

В четверг показания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа даст временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, сообщают СМИ.

Тейлор получил повестку Палаты представителей Конгресса США и уже покинул Киев, передает ТАСС со ссылкой на NBC и Fox News.

Временный поверенный рассматривается демократами как главный свидетель по делу о якобы имевшем место шантаже президента Украины Владимира Зеленского со стороны Трампа.

Тейлор в смс-переписке с постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондлэндом заявлял, что считает «сумасшествием задерживать выделение помощи (Украине) в области безопасности, чтобы помогать тем самым политической кампании».

Сондлэнд на это ответил, что Тейлор ошибается «в отношении истинных намерений президента». По его словам, Трамп «высказался совершенно ясно: никаких баш на баш». Сондлэнд тогда заявил, что Трамп хочет убедиться, что Киев намерен «идти по пути транспарентности и реформ, которые обещал президент Зеленский».

В сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за его «шантажа» в отношении Украины – американский лидер якобы требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

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