Зеленский испугался давления Трампа еще до инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации волновался по поводу давления со стороны президента США Дональда Трампа, настаивавшего на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщили СМИ.

Как сообщает Assoсiated Press, еще 7 мая Зеленский созвал в Киеве группу советников, которая должна была обсудить вопросы энергетики, но вместо этого провела большую часть трехчасовой дискуссии за обсуждениями того, как справиться с настойчивостью Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани относительно расследования.

По утверждению агентства, во встрече участвовали помощник украинского президента Андрей Ермак и глава офиса президента Андрей Богдан, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и бывший дипломат США, состоящий в наблюдательном совете компании Амос Хохштайн, передает РИА «Новости».

В сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за его «шантажа» в отношении Украины – американский лидер якобы требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

В среду СМИ сообщили, что бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер давал советы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, как добиться расположения президента США Дональда Трампа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД